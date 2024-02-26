“هتغرق البيت بيض وفراخ”.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض + البط في البورصة والأسواق اليوم.. شوف كيلو الفراخ بكام؟

شهدت الأسواق والبورصة قبل افتتاحها اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 انخفاض آخر في أسعار الدجاج والبيض إذ قل سعر الدجاج الساسو بحوالي ثلاث جنيهات وكذلك انخفضت أسعار كل من الدجاج الأبيض ودواجن الأمهات وجاء هذا التراجع قبل أيام معدودة من حلول شهر رمضان استنادًا لأحدث بيان أصدرته بورصة الدواجن الأساسية وفي السياق ذاته فقد بلغ سعر الدجاج الأبيض في المزارع المصرية اليوم ما يترواح بين سعر 87 و88 جنيهًا مصريًا بينما يصل سعره في الأسواق إلى ما يقع في نطاق 106 إلى 108 جنيهات مصرية مع وجود اختلافات بناءً على المنطقة السكنية.

أسعار الطيور البلدي

ثبتت أسعار الطيور البلدية عند مستوى 140 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك نحو 145 جنيهاً.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم

استقر أسعار الدواجن اللون الأحمر والدواجن الساسو حيث وصلت إلى حوالي 106 و105 جنيهات مصرية على التوالي، بينما بخصوص أسعار دجاج الأمهات في السوق فإنها تُقدر بحوالي 79 جنيه مصر وتباع للمشترين بسعر 88 جنيه.

أسعار البط اليوم في مصر