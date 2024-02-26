الحق جهز ورقك ويلا.. التقديم لوظائف وزارة العدل 2024 تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير عن وظائف وزارة العدل2024، وكذلك بعد إعلان وزارة العدل عن حاجاتها لشغل بعض الوظائف، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، كما وضحت وزارة العدل المصرية أن هذه الوظائف تناسب فئة معينة وهم خريجي كلية الحقوق وأيضًا خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط اللازمة لشغل وظائف وزارة العدل.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة العدل 2024

حددت وزارة العدل الشروط اللازمة لشغل وظائف وزارة العدل 2024، ومن هذه الشروط ما يلي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثون عامًا.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي تخصص حاسبات ونظم معلومات.

وكذلك أيضًا لا يقل التقدير العام للتخرج عن جيد.

المهارات الأساسية المطلوبة لوظائف وزارة العدل 2024

يجب أن يكون المتقدم لديه بعض المهارات الأساسية لتقديم لوظائف وزارة العدل، ومنها ما يلي

الإلمام بالقوانين واللوائح الخاصة والمنظمة للعمل وذات الصلة.

أن يكون لديه القدرة على إنجاز الأعمال التي يُكلف بها في وقت مناسب على النحو الأمثل.

وكذلك أيضًا القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

ومن ثم اجتياز الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة.

ويجب أيضًا توافر المهارات والقدرات والسمات الشخصية التي تتطلبها أعمال الوظيفة.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة العدل

وضحت وزارة العدل المستندات المطلوبة لتقديمها في شغل وظائف وزارة العدل 2024، ومن هذه المستندات ما يلي: