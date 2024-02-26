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شوف مغامرات القط والفأر الأعداء.. استقبل تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry 2024 النايل سات
تعتبر قناة توم وجيري الجديد من أبرز القنوات الطفولية التي يعشقها الأطفال ويرغبون في الإستمتاع بكل ما تقدمه، فضلاً عن نقلها للأفلام والمسلسلات الممتعة والهادفة، وهي تحظى بشعبية كبيرة لدى جميع الأطفال، ويمكن مشاهدة أحلى مغامرات القط والفأر الأعداء في جميع الأماكن وبمختلف الرحلات، إضافة إلى إمكانية القيام بإستقبال القناة على النايل سات بكل سهولة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة توم وجيري أطفال
يمكن وبكل سهولة إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- التردد الجديد لقناة توم وجيري فهو 12149.
- معامل الترميز لقناة توم وجيري 27500.
- استقطاب القناة أفقي.
استقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للأتي:-
- في البداية يُرجى التحكم بالريمود.
- ومن ثم الدخول إلى إعدادات القناة.
- بعد ذلك يتم الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- إدخال التردد الجديد لقناة توم وجيري.
- تحديد القمر الصناعي للقناة.
- بعدها يتم الضغط على زر “بحث”.
- ليتم في النهاية استقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات بكل سهولة.