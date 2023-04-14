SMS رسائل عيد الفطر 2023 واجمل مسجات عيد الفطر واجدد صور تهنئة بالعيد

رسائل عيد الفطر 2023، الالاف من مسلمي الأرض يبحثون عن رسائل عيد الفطر 2023 واجمل مسجات عيد الفطر واجدد صور تهنئة بالعيد، وذلك بعدما أعلنت البحوث والحسابات الفلكية أن أولى أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة القادمة الموافق 21 من شهر أبريل الجاري، حيث أنهم يتبادلون ارسال احلى رسائل عيد الفطر جديدة للأصدقاء والأقارب عبر الهواتف المحمولة وتطبيقات التواصل الاجتماعي، واليكم مجموعة من اجدد رسائل تهنئة عيد الفطر.

رسائل عيد الفطر 2023

والآن مع اجمل رسائل عيد الفطر 2023 التي ستنول اعجابكم لتختاروا منها ما يناسبكم:

ختم الله شهركم بالرحمة والغفران وتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وجعلنا واياكم من عتقائه من النار وجعل ختام صومكم عبادة والعيد لكم فرحة وسعادة أبادلكم التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله سبحانه أن يعيده عليكم وعلى أسرتكم الكريمة باليمن والخير والبركات.

اللهم ادخل الفرح والبهجة والسرر على قلوب من أحب، واجعله عيدًا سعيدًا عليهم جميعًا.

أهنئك بمقدم العيد وأيامه. حاولت أسابق الناس.. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس.. وأقولك كل عام وأنت بخير.. يا مشعل الرقة والإحساس.

كما تضيء النجوم سماء الليل، يضيء العيد حياتنا، عيد مبارك لكم ولعائلتكم.

أبعث لكم بخالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وأسأل الله أن يجعل حياتكم كلها عطلات وأن يكون عيدًا سعيدًا لكم ولعائلتكم كل عام ولكل أحبائنا وأصدقائنا وأهلنا الكرام، بألف بركات جزاكم الله خيرًا وإياكم بكل خير ومحبة وسلام.

مسجات عيد الفطر 2023

•أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم.

•كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

•أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني بالعيد وأطيب أماني وأزكى سلام.

•بالعود والبخور، برشات العطور، بأسمى آيات السرور، نبارك لك عيد الفطر السعيد.

•كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهَلْك نافع.

صور تهنئة عيد الفطر 2023

واليكم خلفيات وصور تهنئة عيد الفطر 2023: