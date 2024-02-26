“عز بكام انهارده”.. إنخفاض مفاجئ يضرب أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق والمصانع اليوم.. شوف الطن بقا بكام!!

انخفضت أسعار الحديد بشكل ملحوظ اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 وذلك قبل افتتاح السوق وهذا عقب إعلان شركة حديد الجارحي عن تقليل أسعار الحديد بمقدار 6000 جنيه مصري لكل طن وذلك على خلفية تراجع قيمة الدولار في الساعات الأخيرة لتسجل الأسعار 47300 جنيه مصري بدلاً من 53300 جنيه لكل طن ذلك وفقاً لما جاء في الإعلان الصادر عن الشركة كذلك شهد سعر طن الحديد من النوع الاستثماري انخفاضاً تجاوز 2328 جنيه مصري للطن وفق المعلومات الواردة من بوابة الأسعار المحلية والدولية التي يقدمها مجلس الوزراء المصري.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق
- سجل سعر الطن للحديد للاستثمار بقيمة 54222 جنيه مصري منخفضاً بمقدار 2328 جنيه.
- وسجلت القيمة السوقية لطن حديد عز تناقصاً بمقدار 1795 جنيهًا، إذ بلغت 55820 جنيهًا مصريًا.
- بينما تحدد سعر حديد شركة السويس للصلب بمبلغ 53,520 جنية مصري.
- استقر حديد بشاى ليصل إلى 54 ألف جنيه.
- بينما سعر طن الحديد في مصر سجل الثلاثة والخمسين ألف جنيه مصري.
- استقرت تكلفة طن الحديد من الجيوشي على قيمة 52 ألف جنيه مصري.
سعر الأسمنت اليوم بالأسواق
- سُجِّلت قيمة طن الإسمنت الرمادي عند 2345 جنيهًا مصريًا مع ارتفاع قدره 85 جنيهًا.
- سُجِّلت أسعار الأسمنت المُخَلّط في سعر يتراوح ما بين 1250 و1400 جنيه.
- سعر أسمنت المصريين 2،200 جنيها.
- اسمنت قنا (المسلة) 2،400 جنيه.
- سعر اسمنت الفهد 1،920 جنيه.
- اسمنت المصري 2،060 جنيه.
- سعر أسمنت النهضة 2،400 جنيه.
- سعر أسمنت المهندس 2،250 جنيه.
- اسمنت السد العالي 2،200 جنيه.
- اسمنت العسكري بني سويف 1،910 جنيه.
- سعر اسمنت المسلح 1،980 جنيه.
- أسمنت النصر 1،930 جنيه.