لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 نزلها الآن وخلي طفلك يستمتع بأحدث الأغاني

يبحث الولدان دائمًا عن القنوات التي تعلم أطفالهم العديد من المهارات الجديدة، ولعل تردد قناة وناسة للأطفال 2024 تابعًا إلى أهم وأشهر قنوات الأطفال التي تتميز بمحتواها الجيد الذي يراعي الأخلاقيات المنتشرة داخل المجمتع العربي، حيث إن القناة تعمل على بث المحتوى الذي يتناسب كليًا مع الطفل بعيدًا عن عرض أي محتوى يخالف الأخلاق، كما أنها تتميز بالبرامج التعليمية التي تكسب الطفل المهارات الجديدة، ومن خلال مقالنا نتعرف على تردد القناة، وغيرها.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

يعد تردد قناة وناسة للأطفال 2024 من الترددات التي يهتم بها جميع الآباء فهي قناة تتميز بعرض العديد من الأفلام الكرتونية المختلفة التي تنال إعجاب جميع المشاهدين في كافة الأعمار، كما أنها تتواجد على كافة الأقمار الصناعية المعروفة وتكون ترددات القناة كما يلي:

1- تردد القناة على النايل سات

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

2- تردد القناة على العرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسة للأطفال

كما تتميز القناة بوجود العديد من الخصائص التي تنال إعجاب الجميع، وتجعلهم في حماس دائم في البحث عن التردد الجديد الخاص بها، ومن أهمها كما يلي: