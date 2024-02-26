تردد قناة الحياة 2024 AlHayaT لعرض برامج رمضان وتابع أهم البرامج بشهر الصوم

يعتبر تردد قناة الحياة لعرض برامج رمضان من أكثر إحداثيات التردد، التي يتم البحث بشكل كبير عنها بالأخص قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتم عرض الكثير من البرامج المختلفة سواء برامج ترفيهية أو منوعات، أو البرامج الدينية والبرامج التي تناقش القضايا الاجتماعية، ولذلك تعد قناة الحياة الحمراء في صدارة القنوات الفضائية التي يتم البحث عن بيانات ترددها الجيد، ومن خلال ما يلي نذكر بيانات تردد القناة، وأبرز البرامج التي يتم عرضها طوال شهر رمضان المبارك على القناة.

تردد قناة الحياة لبرامج رمضان

يتم ضبط القناة الشهيرة للمنوعات قناة الحياة الحمراء من خلال بيانات وإحداثيات التردد التي نتعرف عليها عبر الآتي:

التردد 12207 رأسي

تردد بديل: 12015

الإستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:4\3

الجودة .hd

طريقة لضبط قناة الحياة على الريسيفر

يمكنك أن تفتح الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال عن طريق استعمال الريموت كنترول من القائمة الخاصة بالإعدادات.

افتح وانقر على زر التثبيت.

الخطوة التالية تكون بتحديد القمر الصناعي.

يمكنك أن تدخل التردد، ومن ثم يمكنك بعد ذلك أن تقوم بمراجعة البيانات، والتأكيد عليها والضغط على بحث.

انقر على زر تنزيل وانتظر قليلا حتى تتم خطوة تنزيل القناة.

أهم برامج قناة الحياة الحمراء في رمضان