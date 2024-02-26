تردد قناة النهار لبرامج رمضان Alnahar TV 2024 بالقمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص مع اقتراب شهر رمضان الكريم عن تردد قناة النهار 2024 حتى يتمكنوا من متابعة البرامج التي تقدمها خلال هذا الشهر، حيث تعد قناة النهار من القنوات المشهورة بتقديم برامج مميزة ومتنوعة دينية وترفيهية متعددة طوال شهر رمضان الكريم، ويتابعها عدد كبير من الجمهور لما تقدمه من محتوى متميز ومتنوع وتحرص دائمًا على تغيير ترددها كل فترة لضمان جودة البرامج التي تقدمها لمتابعيها، ومن خلال مقالنا نتعرف على تردد قناة النهار على قمر النايل سات الصناعي فتابعونا.

تردد قناة النهار لبرامج رمضان 2024 على النايل سات

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة البرامج المميزة والمتنوعة التي تقدمها قناة النهار خلال شهر رمضان المبارك من خلال تنزيل التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات وجاءت بياناته كالتالي:

التردد: 11785.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

أو 11488 أفقي

برامج قناة النهار لشهر رمضان 2024

تقدم قناة النهار العديد من البرامج المتنوعة خلال شهر رمضان والتي يحرص الكثير من المشاهدين على متابعتها، ومن ابرز البرامج التي سيتم تقديمها في شهر رمضان هذا العام على القناة ما يلي: