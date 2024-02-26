تردد قناة سي بي سي لبرامج رمضان CBC 2024 وأبرز البرامج على القناة

تردد قناة سي بي سي لبرامج رمضان ننقلها الآن، فهو من الترددات المهمة التي زاد البحث عنها مع اقتراب شهر رمضان التي تفصلنا أيام قليلة على استقباله من قبل العديد من الأشخاص، حيث تقدم قناة سي بي سي خلال هذا الشهر الكريم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب كافة الاذواق وينتظرها عدد كبير من المتابعين، وتعتبر قناة سي بي سي احد القنوات الفضائية المهمة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية ويتابعها عدد كبير من الأشخاص لذلك سنتعرف على تردد قناة سي بي سي على الاقمار الصناعية المختلفة وأهم البرامج لشهر رمضان فتابعونا.

تردد قناة سي بي سي على القمر الصناعي النايل سات

يمكنك الاستمتاع بالبرامج التي تعرضها قناة سي بي سي خلال شهر رمضان من خلال ضبط التردد على القم الصناعي النايل سات كما يلي:

تردد: 11785.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة سي بي سي على القمر الصناعي العرب سات

يوجد تردد اخر لقناة سي بي سي على قمر العرب سات يمكنك متابعة القناة من خلاله بضبط التردد التالي:

تردد: 11390.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ابرز برامج رمضان على قناة سي بي سي

تقدم قناة سي بي سي برامج متنوعة دينية وترفيهية وحوارية خلال شهر رمضان ويترقب معرفتها عدد كبير من المتابعين ومن أبرز برامج رمضان على قناة سي بي سي ما يلي: