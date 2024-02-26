بشرى ساره للمواطنين.. زيادة 1800 جنيه في معاشات شهر مارس 2024 “التأمينات”  تُعلنها رسميًا لجميع المتقاعدين

أصبحت معاشات شهر مارس على وشك الإيداع في جميع محافظ المستفيدين البنكية، خاصة وأن معاش هذا الشهر يأتي بقيمة الزيادة الأخيرة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحو 15% على المعاشات، هذا وأن هناك بعض الفئات سيحصلون على زيادة فقط تبلغ قيمتها 1800 جنيه في حالة إذا كان يتقاضى معاش 12 ألف جنيه، كما أن قيمة الزيادة تختلف من مستفيد إلى أخر وفقًا لما تحدده الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

متى موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر مارس يوافق يوم الجمعة 1 مارس 2024، فضلاً عن أنها هو الموعد الرسمي لعمليات الصرف، وأصبح بإمكان جميع المستفيدين الحصول على معاشات من جميع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ الصراف الألي المتواجد على مستوى الجمهورية، وسيتمكنوا كذلك من الحصول على الزيادة الجديدة كذلك وتبلغ نسبتها نحو 15%.

حساب قيمة الزيادة للمعاشات

يمكن وبحسبة بسيطة حساب قيمة الزيادة الجديدة لكل معاش، وذلك بضرب معاش المستفيد في 15 ومن ثم يتم القسمة على 100 ليتنج لك في النهاية قيمة المعاش بالزيادة، ومثال على ذلك في حالة إذا كان المعاش 10000 جنيه فإنه سيتم ضربه في 15 ليتنج 150 ألف جنيه، ثم يتم القسمة على 100، لينتج لك قيمة الزيادة الأخيرة ويكون الراتب الأساسي بعد الزيادة نحو 11500 جنيه يتم إيداعه في الحساب البنكي للمستفيد.