بالرقم الامتحاني.. تنزيل نتائج السادس المهني الخارجي لجميع الأقسام والتمريض في عموم محافظات العراق pdf

البحث قائم في الوقت الحالي عن نتائج السادس المهني الخارجي وإعدادي التمريض، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي منذ قليل عن النتائج عبر المواقع الرسمية للوزارة، وفي تقرير اليوم نرصد لكم رابط النتيجة وكيفية استخراجها فضلًا تابعوا عبر موقعنا “البديل”.

نتائج السادس المهني الخارجي وإعدادي التمريض

تم اليوم بشكل رسمي الإعلان عن نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية وأيضًا إعداديات التمريض، حيث تم الإعلان عن النتائج في ملفات pdf، وذلك لكل محافظة ملف خاص بها، وقد تم توضيح النتائج في جميع الشعب، حيث الإدارة والإلكترونيات والإسكان الفندقي والبناء والزراعي والكهرباء والسيارات واللحام والميكانيكا والمحاسية والتجميع والصيانة وفن تربية الأسرة، بالإضفة إلى التمريض وقبالة وتوليد، ويمكن بكل سهولة الآن الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتائج السادس المهني الخارجي

البحث قائم الآن عن موقع نتائجنا، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج السادس المهني الخارجي للعام الحالي في جميع الشعب، ويمكن الاستعلام سيرًا على هذه الخطوات:

يلج المستعلم إلى موقع نتائجنا الرسمي الموجود على شبكة الإنترنت.

الرسمي الموجود على شبكة الإنترنت. يختار الطالب نتائج السادس المهني الخارجي، حيث نتائج السادس التمهيدي 2024.

ينقر على كلمة تنزيل أمام المحافظة الخاصة به.

يقوم بفتح الملف pdf وتحديد الشعبة هل تمريض أم كهرباء أم زراعة أو غير ذلك.

تظهر له النتيجة الخاصة به من خلال الرقم الامتحاني.

مع العلم أن النتيجة تظهر في كل المواد الدراسية والمجموع الكلي، بالإضافة إلى حالة النجاح هل راسب أو ناجح، وعلى سبيل المثال يمكن النقر على ملف نتائج محافظة نينوي واستخراج النتيجة بكل سهولة.