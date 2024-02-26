“بدون حظر حسابك” خطوات شحن حسابك في ببجي موبايل 2024 واحصل على 60 شدة مجانا عبر الموقع الرسمي “midasbuy”

ببجي موبايل من الألعاب الإلكترونية المشهورة التي يحبها الكثير حيث إنها لعبة تتيح للاعبين خوض ملحمات مثيرة ضد بعضهم البعض، ولكن للعثورعلى ميزات إضافية في اللعبة مثل السيارات والملابس والأسلحة والجلود، يمكنك شحن حسابك في ببجي موبايل 2024 “PUBG Mobile Skin Charging”، لأن هذه الميزات تساعدك على البقاء داخل اللعبة عن باقي اللاعبين، وعلى ذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل محبي اللعبة عن كيفية شحن ببجي موبايل 2024، وهذا يعني وجود صعوبة في عمليات الشحن، لذلك نوضح إليكم خلال مقالنا كيفية شحن حسابك في ببجي موبايل 2024 بكل سهولة.

شحن حسابك في ببجي موبايل 2024

من اكثر الالعاب التي ينجذب إليها العديد لعبة ببجي المشهورة عالميًا والتي تستخدم شداد ببجي لشراء الكثير من المساعدات داخل اللعبة من الأسلحة والملابس والسيارات والجلود عن طريق شحن حسابك في ببجي موبايل 2024 بالطريقة التي تريد الشحن من خلالها، حيث يوجد العديد من طرق الشحن سواء من خلال الموقع الرسمي ميداس باي، أو من خلال متجر بلاي، وآب ستور، التي أوضحها خلال السطور التالية:

خطوات شحن شدات ببجي موبايل عبر الموقع الرسمي.

التوجه الى منصة ببجي الرسميه ميداس باي من هنا سجل الدخول إلى حسابك من خلال بريدك الإلكتروني. قم باختيار أيقونة شحن شدات ببجي موبايل. قم بتحديد كمية الشدات التي ترغب في شحنها. قم بمدونة رقم معرف لعبة ببجي موبايل، ثم النقر على أيقونة التالي. اختر طريقة السداد التي تريد استخدامها. ثم انقر على أيقونة تأكيد، وانتظر بضع ثوان سوف يتم شحن الشداد.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل من متجر بلاي او اب ستور

هنا التوجه إلى أي من المتجرين سواء كان “Google Play” من هنا او App Store من ثم قم بتحديد أيقونة شحن شدات ببجي موبايل. ثم ادخل رقم معرف لعبة ببجي موبايل الخاصة بك. قم بتحديد كمية الشدات التي تريد شحنها. ثم قم باختيار طريقة السداد التي تريد الدفع من خلالها. ثم قم بالنقر على تأكيد الشراء.

أسعار شحن ببجي موبايل 2024

يمكنك قبل أن تقوم بعملية شحن حسابك في ببجي موبايل 24 معرفة أسعار الشحن، حيث تختلف أسعار الشدات على حسب كل فئة تريد شراءها من الملابس والاسلحة وحقائب الظهر، وهذه الأسعار تتمثل في النحو التالي: