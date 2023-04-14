يبحث الكثير من المواطنين عن رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf منصة مظلتي 2023 بالعراق، وذلك بناءً على نتائج الفترة الأخيرة، بعدما أُعلن عن جداول الأهلية، قد يتم إصدار الإعلان بشكل تدريجي من خلال موقع الوزارة الرسمي، وهذا ما تعتمد عليه الوزارة لفتح باب التسجيل لجميع برامج الدعم.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf منصة مظلتي 2023 بالعراق

قامت منصة “باراشوت2023” في العراق بنشر رابط يحتوي على أسماء الفائزين بالرعاية الاجتماعية في صيغة pdf، وذلك لإمكانية مشاهدتها من المواطنين الذين تقدموا لهذه البرامج، حيث تظهر جميع الأسماء التي تم قبولها، يتم التسجيل بواسطة الإنترنت، وذلك عبر كتابة معلومات المواطن بشكل دقيق، ورفع جميع المستندات بشكل كامل ودقيق، حتى يتم إكمال العملية بنجاح، ثم يتم الانتظار لظهور النتيجة على نفس الموقع، يتم البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع تلك الإجراءات

يجب عليك البحث في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل كل شيء.

ثم القيام بالضغط على أيقونة الوجبة ال9.

يتطلب الأمر كتابة المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية والتموين وغيرها.

الضغط بعد ذلك على زر بحث.

سيتم عرض أسماء المرشحين للمساعدة الاجتماعية أمامك على الشاشة، بسبب نشر الوزارة لهذه الأسماء، حتى يستطيع جميع المواطنين الذين يتقدمون لهذه المساعدة التعرف عليهم بطريقة إلكترونية من منازلهم، وفقًا لتوضيحات الوزارة، يمكن تسهيل عملية التقديم عن طريق الرابط المُقدَّم، حتى يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ودون أخطاء.

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يوفر مُوقِع وَزارة العَمَل والشؤون الاجتِماعيَة إمكانِية التّسجيل في العديد مِن الخِدمات والبرامِج المُساندة التي تُقَدِّمها الوزارة، يتم تقديم الطلب عبر منصة “Mazelati” التابعة لها، حيث يتم كتابة البيانات المطلوبة بدقة ودون أي أخطاء، ليتم النظر في الطلب.

يعمل الموقع على مساعدة الكثير من الأفراد في تقديم طلبات للحصول على برامج دعم متنوعة، وآخرها برنامج الدعم الاجتماعي الذي أُدرِج في ثمان جلسات سابقة، وبالمثل، يرغب الناس في معرفة نتائج الوجبة التاسعة عن طريق الموقع الإلكتروني واستخدام رقم بطاقة التموين.

برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

تمنح وزارة الرعاية الاجتماعية برنامجًا للرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين، حيث تسهل الفرصة التقدُّم لهذا البرنامج على جميع المحتاجين لدعمه، والحقيقة أُثبتَ احتِيَاجُهم إِلَى ذَلِك، موضحةً أشروطًا مُفصَّلة يتطلب من كل من يسعى إلى هذه المساندة إكْمالها.

تُمنح الوجبة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك وقد بدأت الوزارة في نشر أسماء المقبولين تدريجياً عبر منصة مظلتي، حيث يُمكن للمواطن الطالب للمساعدة التقديم إلكترونيًا باستخدام رقم بطاقته التموينية، لقد تم إعلام المواطنين بأسماء المستحقين للدعم عبر المنصة، حيث تم تحميل ملف PDF يحتوي على جميع الأسماء للأشخاص الذين يستحقون الدعم الاجتماعي، والذين سيتلقون المبالغ المرسلة من الوزارة وفقًا للشروط.