هسة .. أسماء المشولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية

يبحث مواطني العراق خلال الساعات الماضية عن أسماء المشولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 فهي إحدى المنح المالية المقدمة من قبل الحكومة العراقية إلى جميع الأسر التي تحتاج إليها، حيث إن تلك المنحة تساعدهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجههم خلال الحياة اليومية، لذلك يتقدم إليها عدد كبير من الأسر، إلا أن الجهة المسؤولة عن الدعم تعمل على اختيار تلك الأسر مقابل بعض الشروط، ومن خلال مقالنا نقدم لكم تفاصيل المنحة وشروط الحصول عليها.

أسماء المشولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024

يمكن الآن أن يتم الاستعلام عن أسماء المشولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 عن طريق الاعتماد على منصة مظلتي التي تعد المنصة الرسمية لجميع خدمات الحكومة العراقية والتي تقدمها إلى المواطنين، حيث يتم الاستعلام عن المنحة من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الخاص بمنصة مظلتي بشكل مباشر من الرابط التالي.

يتم الضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم اختر أيقونة اسماء المشولين بالرعاية.

اكتب رقم الوجبة التي تريد أن تستعلم عنها.

قم باختيار المقاطعة التي تقيم بها.

ومن ثم اضغط على أيقونة التحميل.

يتم تنزيل كشوفات الوجبة لديك، بعد اكتمال التحميل قم بالبحث عن اسمك بالوجبة في خانة البحث.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

كما ذكرنا أن منحة الرعاية الاجتماعية هامة بالنسبة إلى العديد من الأسر، لذلك تم وضع بعض الشروط التي يجعل توفيرها قبول طلب الحصول على المنحة سهلأ، ومن أهمها كما يلي: