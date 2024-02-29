molsa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

لم يتبق سوى أيام قليلة على إصدار كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في جميع محافظات العراق، حيث إن هذه الوجبة تشمل عدد كبير من المواطنين المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم المالي المقدم من قبل حكومة العراق، ويمكن القيام بإستخراج جميع الكشوفات عقب ظهور الوجبة مباشرة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك منصة مظلتي الإلكترونية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المطلوبة.

بعد ذلك يتم القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

اختيار الوجبة السابعة وكذلك الدفعة التي عليها الدور.

اختيار المحافظة المقيم بها المستفيد.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم في النهاية استخراج كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية.

استخراج اسماء المشمولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية

وأطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بمنصة مظلتي الإلكترونية كذلك لكي يسهل على الجميع المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، من استخراج الكشوفات الخاصة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى أن هذا البرنامج يُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص، حتى أنه يمكن التقديم عبر البرنامج للمستفيدين الجدد كذلك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

جاءت أخم شروط القيام بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-

يجب وأن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في دولة العراق.

كذلك يجب وأن يبلغ عمر المتقدم 18 إلى 55 عامًا.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

أن يبلغ عدد أفراد الأسرة نحو 4 أفراد.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية.

ألا يكون مستفيد من أي برنامج أخر داخل العراق.

الالتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

مراجعة الوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية

يذكر أن الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، قيد عملية المراجعة التي تشمل جميع الطلبات المقدمة في مختلف محافظا العراق، إضافة إلى أن هذه الوجبة لم يتم توفير التمويل اللازم لكي يحصل عليه المواطنين المتقدمين، وفي حالة توافر الدعم سيتم على الفور صرف الوجبة الجديدة من الرعاية، ومن المتوقع أن يتم صدورها في الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لبعض المصادر المسؤولة داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ليتمكن الجميع من الحصول عليها ومعرفة ما إذا تم قبولهم أم لا.