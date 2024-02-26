“بكام اللحمة يا خال”.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والأسواق.. شوف البتلو بقا بكام؟

جاءت أسعار اللحوم اليوم الإثنين الموافق 26 من فبراير2024 كالتالي، لوحظ استقرار في أسعار اللحوم في كلاً من متاجر الجزارة والأسواق المختلفة إضافة إلى نقاط البيع التي تديرها الدولة ويأتي هذا التوازن في الأسعار مقترنًا بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل والتي تنص على بروتوكول يُجيز استيراد اللحوم ومشتقاتها من البرازيل إلى أراضي مصر.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر فبراير لعام 2024.

سعر اللحم المفروم

تبلغ سعر كيلوغرام من اللحم المفروم حوالي 240 جنيهاً.

سعر اللحم البتلو

تتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البتلو ما بين 240 إلى 380 جنيهاً مصرياً.

سعر اللحم البلدي

تتراوح تكلفة كيلو اللحم المحلي من 400 إلى 450 جنيه، وذلك بناءً على المناطق المختلفة.

سعر اللحم الضأن

سعر كيلوجرام لحم الغنم حيث يقع في رينج مابين 400 إلى 480 جنيهاً.

سعر اللحم الجملي

تتراوح تكلفة كيلوغرام اللحم الجملي من 300 إلى 350 جنيها مصريا.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار لحوم الكندوز

تتفاوت تكلفة الكبدة الكندوز في السوق بين 400 و 450 جنيه مصري.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين