هنا.. لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

ازداد بكثرة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 من قبل الكثير من الأشخاص بعد إعلان وزارة التضامن الإجتماعي عن الزيادة الجديدة في قيمة المعاشات، وذلك بعد توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة نسبة المعاشات بقيمة 15% والتي سوف تنفذ اعتبار من شهر مارس القادم، وقد تم طرح هذه القرارات بعد الأزمة الإقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على محدودى دخل والمساعدة على تخفيف الأعباء على المواطنين الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت، ومن خلال موقعنا سوف نوفر اليكم رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

مع اقتراب بداية شهر مارس يبحث المواطنين عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 ليستفيدوا بقيمة المعاش بالزيادة الجديدة، حيث من المنتظر قبض المعاش في 15 مارس القادم وهو الميعاد المحدد لصرف معاشات تكافل وكرامة، ومن خلال النقاط القادمة يمكنكم الاستعلام بخطوات بسيطة كما هو موضح:

قم بالتوجه إلى موقع وزارة التضامن الإجتماعي .

اضغط على “الاستعلام عن تكافل وكرامة”.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

اضغط على “استعلام” حتى تظهر النتيجة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الإجتماعي مجموعة محددة من الشروط التي يجب توافر جميعها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهذه هي الشروط المطلوبة: