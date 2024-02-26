اخيرا على dmc.. حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله
زادت تساؤلات الجمهور عن حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024، وذلك بعد الإعلان عن قائمة مسلسلات موسم رمضان 2024، هل سيتم عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة في رمضان المقبل؟ حيث حقق المسلسل شهرة كبيرة ونجاحًا باهرًا في الجزء الأول، لذا كان الجمهور متحمسًا لمعرفة الأحداث التي سيدور حولها الجزء الثاني، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.
حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024
أعلن الفنان محمد رمضان عن خروج مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني من موسم رمضان 2024، ومن ثم كشف الفنان محمد رمضان عدم الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، والسبب يرجع إلى رفض المخرج محمد سامي بعض ما يحتوي عليه السيناريو، وكذلك تم الاتفاق بين كل منهما على تأجيل المسلسل إلى الموسم القادم من رمضان، حينما يكون قد تم الانتهاء منه، حيث أكد النجم محمد رمضان أن التأجيل بهدف أن يخرج العمل بشكل مشوقًا وممتعًا، ومن ثم يحقق النجاح المتوقع منه مثل الجزء الأول من المسلسل، وأكثر.
أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني
حيث يشارك في مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني مجموعة من الفنانين والنجوم ومنهم ما يلي:
- الفنان محمد رمضان في دور جعفر العمدة.
- وأيضًا الفنانه هالة صدقي في دور والدة المعلم جعفر العمدة.
- أما النجمة زينة، فهي تقوم بدور عايدة الزوجة الرابعة لجعفر العمدة.
- وأيضًا النجم منذر ريحانة في دور شوقي فتح الله.
- كما تشارك الفنانة مي كساب في دور ثريا إحدى زوجات المعلم جعفر.
- وأيضًا النجمة إيمان العاصي في دور دلال فتح الله.
- كما تشارك النجمة منه فضالي بدور نرجس.
- وأيضًا يشارك النجم أحمد داش وهو سيف ابن جعفر العمدة.
- وكذلك عصام السقا في دور نعيم.
- وأيضًا طارق النهري في دور حمادة فتح الله.