“خراب بيوت مستعجل”.. حبس 365 يوم + غرامة 1000 جنيه لأصحاب بطاقات الرقم القومي هؤلاء عند هذه الأفعال.. مفيهاش هزار دي!!

جاء في التعديل الذي أُجري في نوفمبر 2022 على القانون رقم 143 لعام 1994 بشأن الأحوال المدنية بتوقيع عقوبة السجن وفرض غرامة مالية على الشخص الذي يستخدم بطاقة تعريف شخصية ليست خاصة به حيث تُعد بطاقة الشخصية دليلاً قاطعاً على صدق المعلومات المدرجة فيها طالما أنها ما تزال قائمة بصلاحيتها ونافذة المفعول سارية ومن غير المسموح للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أن ترفض استخدامها كوسيلة لتأكيد هوية حاملها.

بطاقة الرقم القومي

في هذا الإطار نصت المادة 73 على أن الشخص الذي يستخدم بطاقة شخص آخر أو يسمح له بالاستخدام المتواطئ لبطاقته يعرض نفسه لعقوبة السجن لا تقل مدتها عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ولا تتجاوز الألف جنيه، وذلك دون التأثير على أية عقوبات أكثىغ شدة يحددها قانون العقوبات أو أي قانون آخر حيث يمكن فرض إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما.

اصدار بطاقة الرقم القومي

تقوم دائرة السجل المدنية بدور استخراج البطاقات وتقوم وزارة الداخلية بتطبيق القوانين ومن صلاحيات وزير الداخلية إصدار الأوامر المهمة بخصوص تأسيس مراكز بيانات للحالة المدنية ومواقع لإصدار بطاقات الرقم القومي والوثائق المتعلقة بها تلقائيا بالإضافة إلى إنشاء أقسام وفروع للسجل المدني.

المستندات اللازمة للحصول على البطاقة الشخصية

1- نسخة من البطاقه السابقة (عند إعادة تجديد البطاقة).

2- نسخة من وثيقة شهادة الميلاد (إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخراج البطاقة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

– أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

– ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

– يجب أن يتم تسجيل المتقدم في قاعدة البيانات الخاصة بالسجل المدني.