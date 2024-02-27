اسعار السلع التموينية شهر مارس من زيت وسكر وكل لوازم رمضان + نصيبك من التموين في الشهر “محدش هيضحك عليك كدا!!”

اسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، تشير التوجهات الحكومية انخفاض في السلع الأساسية الغذائية خلال الأيام القادمة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان وانخفاض قيمة الدولار في السوق الموازية، كما توفر معارض اهلاً رمضان السلع الغذائية مخفضة بنسبة 25%، لتخفيف العبء على المواطن المصري، ومن خلال هذا التقرير اسعار السلع الغذائية في التموين ونصيب الفرد من التموين فتابعوا معنا.

نصيب الفرد من التموين

مع اقتراب شهر رمضان يتساءل المواطنون هل هناك زيادة في الزيت والسكر، ولكن لا يوجد قرار رسمي بذلك ولذا سنوضح نصيب الفرد من التموين كالتالي:

زيت وزن 800 مللي زجاجة لكل فرد، الحد الأقصى للبطاقة التموينية 4 زجاجات.

كيلو سكر للفرد، الحد الأقصى لأكياس السكر للبطاقة 6 كيلو.

يتوقع انتهاء أزمة السكر قريبًا مع تدفق السلع التي سيتم الإفراج عنها قريبًا من الموانئ والمقرر أن يتم الأسبوع الحالي وذلك ما أوضحه أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور عز أمين، وأشار إلى انخفاض لم يتعدى ال5% للسلع الغذائية خلال ال48 ساعة الماضية، مشيرًا إلى توقعات بانخفاض قريب خلال الأيام القادمة، معللًا ذلك بأن دورة السلع تحتاج بعض الوقت بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.

اسعار السلع التموينية مارس 2024

نوضح للمواطنين قائمة اسعار السلع التموينية كالتالي:

كيلو جرام السكر الأبيض 12.6 جنيه.

زيت 800 مللي بسعر 30 جنيه.

كيلو الأرز الأبيض المصري 12.60 جنيه.

800 جرام كيس مكرونة بسعر 13 جنيه.

400 جرام كيس مكرونة بسعر 6.50 جنيه.

فول وزن 500 جرام بسعر 9 جنيه.

كيلو الدقيق بسعر 18 جنيه.

شاي 40 جرام بسعر 5 جنيه.

سمنة وزن 800 جرام السعر 36 جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف التموين لشهر مارس في الأول من مارس 2024، بمبلغ 50 جنيه للفرد للأسر المكونة من أربع أفراد وذلك في 42 ألف منفذ بمحافظات مصر.