الحق احجزها الآن.. رابط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 عبر موقع وزارة الشؤون nid-moi.gov.iq

يهتم بعض المواطنين بالتعرف على طريقة بسيطة يسهل من خلالها حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 فهي إحدى الوثائق الرسمية التي يهتم الجميع بالحصول عليها، حيث يتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي التابع إلى الشؤون الخاصة بالبطاقة داخل العراق، والتي تعد إحدى الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة العراقية إلى مواطنيها، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم الطرق التي تساعد في حجز البطاقة بسهولة، بالإضافة إلى شروط الحصول عليها بشكل مفصل.

حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

يعد حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 هامًا بالنسبة إلى بعض الأفراد الموجودين داخل الدولة العراقية، حيث يتم حجزها من خلال إحدى المواقع الرسمية التي تقدم الحكومة العراقية من خلالها كافة خدماتها الحكومية، وتكون طريقة الحجز كما يلي:

ادخل على موقع الشؤون الخاصة بالبطاقة داخل العراق بطريقة مباشرة من خلال الرابط الآتي.

قم بالضغط على زر حجز موعد نهائي.

قم باختيار نوع البطاقة التي تقوم بحجزها أي أنها تكون صادرة للمرة الأولى.

اكتب جميع البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.

اختر المحافظة والمنطقة التي تقيم بها داخل الدولة العراقية.

حدد الوقت الذي يتناسب معك لكي يتم البدء في عملية الحجز.

اضغط في النهاية على زر تقديم الطلب.

شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق

حتى يتم التمكن من حجز البطاقة عل المواطن المتقدم أن يكون متمتعًا ببعض الشروط التي تساعد في الحصول على طلب الموافقة، والتي تكون كما يلي: