« الحق شوف اسمك دلوقتي» أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق عبر منصة مظلتي

كشفت الجهات المختصة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية لهذا العام منذ عدة أيام، إذ تمثل تلك الإعانة المادية التي تطرحها الدولة لبعض فئات الشعب شعلة الأمل التي تجعلهم قادرين على مواصلة العيش في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، ولذلك وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط في المتقدم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت الوزارة بإتاحة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، إذ تهدف تلك المبادرة إلى الإرتقاء بالمستوى المعيشي للأسر الفقيرة والنساء الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة، ولقد تتمثل طريقة الاستعلام عن الأسماء المقبولة من الدفعة الجديدة في النقاط التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا ، أو من خلال الانتقال مباشرة إلى منصة مظلتي .

التوجه إلى خانة الخدمات الإلكترونية.

تحديد خيار أسماء الوجبة الجديدة.

تعيين رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تدوين جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على زر الإستعلام، ومن ثم مراجعة كشف الأسماء.

يمكنك تحميل الكشف على الجهاز عن طريق النقر فوق زر طباعة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

من أجل خدمة الشعب العراقي وتوفير جميع متطلباته بكل سهولة، حرصت الجهات المسؤولة على وضع شروط وآليات محددة يتم بناء عليها قبول طلبات الراغبين في الاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: