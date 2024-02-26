«اعرف نتيجتك الآن بالاسم» موعد ظهور نتائج نصف العام 2024 العراق جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي

كشفت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتائج نصف العام 2024 العراق في جميع المحافظات لكافة المراحل التعليمية خلال بيانها السابق، فمن المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد 15 يوماً، حيث تنتهى إجازة الترم الأول في 4 مارس وعلى أن تنطلق دراسة الترم الثاني في 5 مارس 2024، ومن أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور قامت الوزارة بإتاحة الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً بدون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة.

نتائج نصف العام 2024 العراق

صرحت الهيئة المختصة أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم رفع جميع نتائج نصف العام 2024 العراق بكافة الإدارات التعليمية لمختلف صفوف النقل والمراحل التعليمية، حيث من المؤكد أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح منذ حلول الأسبوع الأول من شهر فبراير، وجاري العمل الآن على مراجعة وتمحيص الدرجات لكافة كراسات الإجابات، ففي آخر أسبوع من شهر يناير الماضي انتهى الطلاب من أداء اختبارات الترم الأول، ومن المفترض خلال الساعات القادمة سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الترم الأول 2024

حرصت وزارة التربية والتعليم بالعراق على توفير كافة سُبل الراحة والتيسير على أبنائها، ومن أجل مواكبة العصر الحديث بالاعتماد على الخدمات الإلكترونية في جميع الأعمال، قامت الوزارة بطرح منصة إلكترونية من خلالها يتم الإطلاع على النتائج ويتم نشر الخدمات التعليمية عليها، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً: