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فاضل كم يوم؟.. موعد عيد الفطر 2023 وتوقيت صلاة العيد في كل المحافظات
موعد عيد الفطر 2023
موعد عيد الفطر 2023، مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم يتزايد البحث حول موعد عيد الفطر 2023 الذي يعد أحد المناسبات الإسلامية السارة، فوفقا لإمساكية شهر رمضان وما أعلنت عنه البحوث الفلكية فأن عدد أيام شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط، ليكون أخر أيامه هو يوم الخميس 20 أبريل 2023، وهو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.
موعد عيد الفطر 2023
وموعد عيد الفطر 2023 وفقا للحسابات الفلكية سيكون بداية من يوم الجمعة القادم الموافق 21 من شهر أبريل الجاري، حيث سيولد هلال شوال يوم الخميس القادم في مصر والمملكة السعودية، لذا يقبل الالاف على شراء مستلزمات العيد من أكل وملابس.
توقيت صلاة عيد الفطر 2023
والآن مع توقيت صلاة عيد الفطر 2023 في كل المحافظات المصرية:
القاهرة 5:47الجيزة 5:47الإسكندرية 5:51بورسعيد 5:42السويس 5:42العريش 5:36الطور 5:40سانت كاترين 5:38طابا 5:33شرم الشيخ 5:38دمنهور 5:49طنطا 5:47المنصورة 5:46الزقازيق 5:46بنها 5:47شبين الكوم 5:48كفر الشيخ 5:47الفيوم 5:50بنى سويف 5:49المنيا 5:51أسيوط 5:51سوهاج 5:49قنا 5:46أسوان 5:47أبو سمبل 5:54مرسى مطروح 6:02الغردقة 5:40الخارجة 5:56الإسماعيلية 5:42دمياط 5:43السلوم 6:10نويبع 5:35حلايب 5:34شلاتين 5:37
رسائل تهنئة عيد الفطر
- برشات العطور، وروائح البخور وبأسمى آيات السرور، أبارك لك بقدوم عيد الفطر السعيد.
- كل عام وانت بخير، أسأل الله أن يتقبل طاعتك وصيامك وأعمالك وأن يملأ عيدك بالفرح والسرور.
- أعاد الله عليكم بالخير والبركة.
- كل عام وأنتم على الله أقرب.
- عيدكم مبارك بالخير والعطاء والصحة.
- يا عسى عيدكم سعيد.
- أعاد الله عليكم باليمن والبركات.
- كل عام وأمة محمد بخير وبركة وسلامة.
- بارك الله بأعماركم، وأعمالكم وأعادكم على أمثاله.
- كل عام وأنتم على الرحمن اقرب.