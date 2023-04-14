فاضل كم يوم؟.. موعد عيد الفطر 2023 وتوقيت صلاة العيد في كل المحافظات

موعد عيد الفطر 2023، مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم يتزايد البحث حول موعد عيد الفطر 2023 الذي يعد أحد المناسبات الإسلامية السارة، فوفقا لإمساكية شهر رمضان وما أعلنت عنه البحوث الفلكية فأن عدد أيام شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط، ليكون أخر أيامه هو يوم الخميس 20 أبريل 2023، وهو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

موعد عيد الفطر 2023

وموعد عيد الفطر 2023 وفقا للحسابات الفلكية سيكون بداية من يوم الجمعة القادم الموافق 21 من شهر أبريل الجاري، حيث سيولد هلال شوال يوم الخميس القادم في مصر والمملكة السعودية، لذا يقبل الالاف على شراء مستلزمات العيد من أكل وملابس.

توقيت صلاة عيد الفطر 2023

والآن مع توقيت صلاة عيد الفطر 2023 في كل المحافظات المصرية:

القاهرة 5:47 الجيزة 5:47 الإسكندرية 5:51 بورسعيد 5:42 السويس 5:42 العريش 5:36 الطور 5:40 سانت كاترين 5:38 طابا 5:33 شرم الشيخ 5:38 دمنهور 5:49 طنطا 5:47 المنصورة 5:46 الزقازيق 5:46 بنها 5:47 شبين الكوم 5:48 كفر الشيخ 5:47 الفيوم 5:50 بنى سويف 5:49 المنيا 5:51 أسيوط 5:51 سوهاج 5:49 قنا 5:46 أسوان 5:47 أبو سمبل 5:54 مرسى مطروح 6:02 الغردقة 5:40 الخارجة 5:56 الإسماعيلية 5:42 دمياط 5:43 السلوم 6:10 نويبع 5:35 حلايب 5:34 شلاتين 5:37

رسائل تهنئة عيد الفطر