اشترى الآن… تخفيضات هائلة تصل الي 70% في أسعار كرتونة رمضان 2024 في هايبر وباندا

بدأ العد التنازلي باستهلال الشهر رمضان الكريم شهر الخير والبركة، لذلك يبحث العديد من أفراد الشعب المصري الخيرين عن أسعار كرتونة رمضان 2024 التي سجلت خلال هذا العام في العديد من الهايبرات والمنافذ التجارية بأسعار مناسبة إلى حد الكبير لأفراد الشعب المصري، حيث إنه من المقرر أن أسعار كرتونة رمضان سجلت بتخفيضات هائلة وسط وجود منافسة شرسة بين مختلف المنافذ التجارية بهدف تقديم أفضل العروض أمام أفراد الشعب.

أسعار كرتونة رمضان 2024

الجدير بالذكر أنه لا يفصلنا غير سوى قليل من الوقت عن حلول شهر رمضان الكريم الذي يهتم فيه الكثير من أصحاب الخير بتقديم إعانات لمساعدة المحتاجين، حيث يسعى الكثير على معرفة أسعار كرتونة رمضان 2024 وما تحتويه هذه الكرتونة من سلعة غذائية، لذلك من خلال موقعنا الإخباري نستعرض لكم قائمة باسعار كرتونة رمضان في مختلف المنافذ التجارية.

ما هي محتويات وأسعار كرتونة رمضان 2024؟

يوجد العديد من المنافذ التجارية والهايبرات التي تعرض كرتونة رمضان التي تختلف أسعارها من منفذ لآخر، وهذه الأسعار تتمثل في النحو التالي:

أسعار كرتونة رمضان في هايبر كارفور مصر 2024

قررت إدارة كارفور مصر بتسجيل سعر كرتونة رمضان 2024 على نحو 175 جنيها، وهذه الكرتونة تحتوي على (كيس فول للتدميس 500 جرام، كيس سكر 1 كجم، كيس شاي 40 جراما، زجاجة زيت سعر 750 مليمترا، كيس أرز وزن 1 كيلو جرام، علبة سمنة بوزن 700 جرام، كيس مكرونة 350 جرام).

أسعار كرتونة رمضان في سبينس 2024

تزامنا مع تدهور الأحوال الاقتصادية مع كافة المواطنين قررت إدارة محالّ سبينس ببيع كرتونة رمضان بقيمة 200 جنيه فقط، وهذه الكرتونة تحتوي على زجاجة زيت للطبخ والقلي 680 مليمترا، 400 جرام من البلح، كيس ملح 200 جرام، 2 كيس مكرونة 350 جرام، 2 كيس أرز 900 جرام، عبوة صلصة بوزن 280 جراما.

أسعار كرتونة رمضان في باندا مصر 2024

في هايبر باندا مصر كرتونة رمضان بقيمة 200 جنيه وتحتوي هذه الكرتونة على (3 كيلوات جرام أرز، زجاجه زيت سعر 600 مللي، 1 كيلو سكر، 200 جرام كيس ملح، كيس صلصة بوزن 300 جرام، ثلاثة أكياس مكرونة بوزن 300 جرام، عبوة شاي بوزن 40 جراما).