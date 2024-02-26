الحقي اشتري وخزني قبل رمضان سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 2024/2/26 في الاسواق والمحلات

سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 26 فبراير هذا هو ما يشغل عقل المواطنين هذه الأيام خاصةً قبل بداية شهر رمضان المبارك، كما كثرة التساؤلات أيضًا عن سعر الأرز عقب الانخفاض الكبير في سعر الدولار والذهب تأملًا من المواطنين عن خفض أسعار الأرز والسلع التموينية الأخرى في الأسواق، وتجدر الإشارة إلى أن الأرز هو من أهم السلع التي يهتم المواطن بالسؤال عن سعرها بين كل وقت لآخر بعد زيادة الأسعار الكبيرة التي تعرضها إليها السوق المصري في الأسابيع الماضية، ومن هنا نستعرض لكم سعر الأرز الشعير والأرز الأبيض بأنواعه.

سعر الأرز الشعير اليوم

أكدت مصادر موثوقة عن وجود انخفاض في سعر الأرز الفترة القادمة بعد أن تعدى سعر الطن الواحد مبلغ 20 ألف جنيهًا، وقد أعلن الأستاذ رجب شحاتة مدير الشعبة عن وجود 6 مليون طن أرز في الأسواق وهذه الكمية كافية لحد كبير للاستهلاك المحلي، وهذا يعني استقرار سعر الأرز لفترة طويلة، حيث تم تحديد سعر الأرز الشعير اليوم 26 فبراير كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير حبة عريضة: 18.800 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير حبة رفيعة: 17.800 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم

هناك انخفاض كبير في سعر طن الأرز الأبيض بتبعية انخفاض الأرز الشعير ليكون بسعر:

سعر طن الأرز الأبيض البلدي حبة عريضة بكسر 3%: 29.800 جنيه مصري.

سعر طن الأرز الأبيض حبة رفيعة كسر 3%: 28.800 جنيه مصري.

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم

قد يختلف سعر الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك من منطقة لأخرى، حيث يصل سعر الكيلو من 28 جنيه إلى 35 جنيه، بينما تم تسعير الأرز الذي يتم صرفه في البطاقات التموينية بنحو 12.5 للمواطن.