«بسرعة الحق قدم دلوقتي» تفاصيل مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024 وأهم شروط القبول

أعلنت المديرية العامة بمصلحة الجمارك تفاصيل مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024 من أجل القضاء على البطالة وإتاحة فرص توظيف الشباب حديثي التخرج، كما كشفت الجهات المختصة عن الشروط اللازم توافرها في المتقدم ليتم قبول أوراقه في الوظيفة، وبينت متطلبات كل وظيفة ومن خلال الموقع الرسمي التابع للمديرية يتم تلقي طلبات التوظيف.

مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024

حددت الجهات المختصة موعد التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024 للأعوان المتعاقدين بعقد عمل غير موضح المدة وذلك عبر موقعها الإلكتروني في يوم الأربعاء الماضي، حيث يستمر فتح باب التسجيل 15 يوماً منذ تاريخ نشر إعلان التوظيف، ومن ناحية أخرى أوضحت الهيئة المختصة بوجوب تسليم ملفات الترشيح إلى مقر مديرية الجمارك باليد والكائن في 19 شارع الدكتور سعدان بعاصمة الجزائر.

خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

أتاحت المديرية إمكانية تعبئة استمارة التوظيف من خلال شبكة الإنترنت، حيث تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بالمديرية العامة بالجزائر من هنا .

تسجيل الدخول على الموقع، وحينها سيتم ظهور استمارة التقديم الخاصة بالمسابقة.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ومن ثم يلزم تسديد الرسوم التي أقرتها الوزارة.

يرجى تحميل جميع المستندات والملفات المطلوبة.

سيتم توجيهك إلى صفحة المديرية العامة من أجل استكمال عملية التسجيل.

أخيراً قم بالضغط على إرسال الطلب.

شروط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية

تحقياً لمبدأ العدالة والمساواة الاجتماعية حددت الوزارة باقة من الشروط والضوابط يلزم توافرها في المتقدم حتى يسمح له الالتحاق بالوظائف المعلن عنها، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: