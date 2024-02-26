“قدم يلا قبل ما باب التقديم يتقفل”..أهم الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري 2024 .. إليك الرابط

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر بيانًا رسميًا يعلن عن توفر خدمة الاستعلام عن قبول المتقدمين لخوض الامتحان الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد موعد الامتحان لمتقدمي مسابقة شغل الوظائف، حيث أعلن الجهاز المركزي عن بدء الامتحانات من 28 فبراير حتى 3 مارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج المسابقة

للحصول على نتائج مسابقة البريد 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الرسمية لبوابة الوظائف الحكومية.

اختيار خيار “استعلام” من القائمة المتاحة في أعلى الصفحة.

إدخال رقم الطلب والرقم الوطني في الحقول المخصصة.

سيظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، حيث يمكن أن تكون “المحاولة مرة أخرى” أو “تم القبول”، مع تحديد موعد الامتحان إذا كان ذلك ضروريًا.

وظائف البريد المصري

أعلنت هيئة البريد في مصر عن توفر عدة وظائف شاغرة في مختلف المجالات والمحافظات، وتشمل هذه الوظائف:

مهندس كهرباء.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس ميكانيكا سيارات.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

شروط التقديم

للتقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024، يجب توفر الشروط التالية:

الجنسية المصرية.

عدم تجاوز العمر 30 عامًا عند تاريخ الإعلان.

تحقيق المستوى الدراسي “جيد” على الأقل.

تقديم الوثائق المطلوبة