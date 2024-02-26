“بكام العلبة يا عم”..قائمة أسعار السجائر اليوم في جميع المحلات التجارية والمنافذ والأكشاك بعد آخر زيادة + في جميع المحافظات.. مش هتشتريها تاني خلاص!! 

يسعى عدد من المدخنين والزبائن لمعرفة أسعار السجائر يوميا خصوصًا بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تغيرا يوميا ملحوظًا في الأسعار مرة بالزيادة و أخرى بالانخفاض وتبعًا للإعلانات الصادرة عن شركة الشرقية للدخان سنلقي الضوء في هذا المقال على جميع الجوانب والتفاصيل المتعلقة بهذا الشأن وأسعار السجائر اليوم، حيث شهدت تكاليف السجائر زيادة مؤكدة عقب إشعار عدد من الشركات المصنعة للسجائر بأسعارها الجديدة وذلك عبر أكثر من شركة تعمل بإنتاج السجائر في الأسواق المحلية.

أسعار السجائر اليوم

عقب اخر تحديث قامت شركة الشرقية لإنتاج الدخان بزيادة سعر السجائر بواقع 3 جنيهات مصرية حيث أصبح سعر العلبة الواحدة 30 جنيهاً بعد أن كانت 27 جنيهاً.

ارتفاع أسعار سجائر وينستون وكامل

شهدت أسعار سجائر وينستون بنوعها الحمراء والزرقاء والفضية ارتفاعاً إلى حوالي 50 جنيهاً للعملاء، وأيضاً أقدمت الشركة على زيادة اسعار سجائر وينستون ذات نكهة التوت لتباع بسعر 52 جنيهاً في المتاجر بينما بلغت تكلفة علبة سجائر كامل باللون الأصفر 57 جنيهاً وتصل تكلفة علبة كامل أكتيفيت إلى 60 جنيهاً في الأسواق.

اسعار السجائر اليوم في مصر

أفادت شركة فيليب موريس في مصر بجدول التسعير الحديث لكل منتجاتها التي تشمل “HEETS” و”TEREA” للتبغ الذي يُسخن، وكذلك أصناف السجائر الكلاسيكية تحت ماركات “Merit” و”Marlboro” و”L&M” بجميع انواعها كما قامت شركة المنصور الدولية باتخاذ قرار برفع أسعار سجائرها بمقدار يتراوح بين 2 و10 جنيهات مصرية، وذلك للماركات دافيدوف، تايم، ومانشيستر، حيث تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من الرابع عشر من فبراير لعام 2024.

وجاءت الزيادة كالآتي: