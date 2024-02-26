خبر زي السكر كان منتظر قبل رمضان هتاخد 6000 جنيه الشهر ده بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وزيادة هذه الشهر بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

الكثير يرغب بمعرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة قبل شهر رمضان، حيث يشهد البحث عن معاشات شهر مارس 2024 زيادة في الطلب، حيث يتساءل العديد من المواطنين الحاصلين على المعاشات والمستحقين عن آخر التطورات،حيث يعتبر هذا الموضوع محور اهتمام كثير من الناس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024 قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار جديد بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات في هذا المقال، سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

بخصوص موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، فإنه من المقرر أن يتم صرف هذه المعاشات اعتبارًا من الأول من مارس وحتى السادس منه، ستبدأ عملية الصرف في الفترة من الأول إلى السادس من مارس 2024، وسيتم تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%، حيث سيتم صرفها كما يلي.

الشريحة الأولى: يومي 1 و 2 مارس 2024 لمن يحصل على معاش يزيد عن 1000 جنيه. الشريحة الثانية: يومي 3 و 4 مارس 2024 لمن يحصل على معاش يزيد عن 2000 جنيه. الشريحة الثالثة: يومي 5 و 6 مارس 2024 لمن يحصل على معاش يزيد عن 3000 جنيه.

زيادة المعاشات مارس 2024 الجديدة

نلقي نظرة على قيمة زيادة المعاشات الجديدة بناءً على القرار البالغ 15% لعام 2024، وهي كما يلي.