خبر زي السكر كان منتظر قبل رمضان هتاخد 6000 جنيه الشهر ده بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وزيادة هذه الشهر بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي
معاشات شهر مارس
الكثير يرغب بمعرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة قبل شهر رمضان، حيث يشهد البحث عن معاشات شهر مارس 2024 زيادة في الطلب، حيث يتساءل العديد من المواطنين الحاصلين على المعاشات والمستحقين عن آخر التطورات،حيث يعتبر هذا الموضوع محور اهتمام كثير من الناس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024 قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار جديد بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات في هذا المقال، سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، تابعونا لمعرفة المزيد.
موعد صرف معاشات شهر مارس 2024
بخصوص موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، فإنه من المقرر أن يتم صرف هذه المعاشات اعتبارًا من الأول من مارس وحتى السادس منه، ستبدأ عملية الصرف في الفترة من الأول إلى السادس من مارس 2024، وسيتم تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%، حيث سيتم صرفها كما يلي.
- الشريحة الأولى: يومي 1 و 2 مارس 2024 لمن يحصل على معاش يزيد عن 1000 جنيه.
- الشريحة الثانية: يومي 3 و 4 مارس 2024 لمن يحصل على معاش يزيد عن 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: يومي 5 و 6 مارس 2024 لمن يحصل على معاش يزيد عن 3000 جنيه.
زيادة المعاشات مارس 2024 الجديدة
نلقي نظرة على قيمة زيادة المعاشات الجديدة بناءً على القرار البالغ 15% لعام 2024، وهي كما يلي.
- في الشريحة الأولى: إذا كان المعاش 1300 جنيه، فسيصبح 1495 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيهًا.
- في الشريحة الثانية: إذا كان المعاش 1500 جنيه، فسيصبح 1725 جنيه بزيادة قدرها 225 جنيهًا.
- في الشريحة الثالثة: إذا كان المعاش 1600 جنيه، فسيصبح 1840 جنيه بزيادة قدرها 240 جنيهًا.
- في الشريحة الرابعة: إذا كان المعاش 2000 جنيه، فسيصبح 2300 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه.
- في الشريحة الخامسة: إذا كان المعاش 2300 جنيه، فسيصبح 2645 جنيه بزيادة قدرها 345 جنيه.