التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر www.manpower.gov.eg والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على 1000 جنية

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، بحث كبير جداً في كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لمواطنيها في شتى المجالات، حيث تسعى دائماً الحكومة المصرية إلى دعم المواطنين من خلال العديد من برامج الدعم مثل برنامج دعم العمالة غير المنتظمة حيث تقدم دعم مادي لهؤلاء الأشخاص من خلال منحة شهرية تقدر بنحو 1000 جنية، ويتم تقديم هذا الدعم من أجل مساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، وإليكم كل التفاصيل الخاصة بالتسجيل والاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حددت وزارة القوى العاملة المصرية مجموعة من الخطوات عبر موقعها الإلكتروني من أجل التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:-

يدخل المواطن أولًا على موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم من قائمة الخدمات الموجودة يتم الضغط على “العمالة الغير منتظمة”.

انقر على انشاء حساب جديد/استكمال بيانات.

يبدأ المواطن بتسجيل بياناته المطلوبة من (الاسم كامل – رقم التليفون – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الحالة الاجتماعية، وغيرها من بعض البيانات الشخصية).

النقر على “التالي” والتأكيد على صحة البيانات.

بعد الانتهاء اضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والأوراق المطلوبة

كما حددت الوزارة بعض الشروط لتسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024 للحصول على 1000 جنية:

أول شرط أن يكون المتقدم لديه جنسية مصرية ومقيم في مصر. ألا يكون المتقدم يستفيد من أي برنامج اجتماعي أخر. أن يتراوح عمر المتقدم من 20 إلى 55 عام. ألا يكون المتقدم موظف في إحدى القطاعين العام أو الخاص. ألا يكون المتقدم مالكاً لمبالغ مالية كبيرة أو أراضي أو سجل تجاري. ألا يكون المتقدم قد تم سجنه ويكون حسن السمعة.

أما عن أوراق التسجيل فهي صورة بطاقة شخصية + إثبات للعنوان الشخصي + فاتورة غاز أو كهرباء أو مياه + صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.