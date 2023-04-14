أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري بتدشين شهادات ادخار جديدة لمساعدة على تجسيد رؤية متفائلة بخفض أسعار الفائدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بناءً على قيمة الإيداع المقدمة وفترة استثمار الشهادة، مما يجعلها فرصة استثمارية جيدة للحصول على دخل إضافي، يجب أن يتم تقييم المخاطر المحتملة قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذه الشهادات، بالنسبة للشهادة الأخرى، فإنها تتمتع بفائدة سنوية تبلغ 22%، ولكن هذا المعدل يتناقص ويصبح 18% في السنة الثانية و16% في السنة الأخيرة، مع صرف عائدها بصورة شهرية، نقدم لكم بالتفاصيل عن شهادات ادخار بنك مصر والبنك الأهلي الجديدة بعائد يصل إلى 22% لمدة 3 سنوات، تابعونا.

شهادات ادخار بنك مصر والبنك الأهلي الجديدة بعائد يصل إلى 22% لمدة 3 سنوات

تعتبر الشهادات الادخارية منتجات بنكية يقدمها مصرفيون للعملاء الذين يطمحون إلى تحقيق أرباح معينة لأموالهم على فترة زمانية محددة، تتوفر هذه الشهادات للعملاء في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، حسب نوع الخدمة المطلوبة والارتفاعات التي يشير إليها كلا البنكين.

أعلى شهادات الادخار الجديدة من بنك مصر والبنك الأهلي بعائد يصل إلى 22%

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

شهادات استثمارية بأعلى عائد ممكن (SIB).

شهادات الادخار العادية.

شهادات الادخار متغيرة العائد (VIB).

تعد شهادات الادخار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من أهم الأوراق المالية التي تُصدر لهذه الشركات.

شهادات ادخار بنك مصر

شهادات الادخار للتوفير لأجل الحج.

شهادات الادخار للتوفير لأجل الدراسة.

شهادات الادخار للتوفير لأجل الزواج.

شهادات الادخار للشركات والمؤسسات.

شهادات الادخار العادية.

فوائد الاستثمار في شهادات الادخار