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“نزل التردد الجديد الآن واستمتع بالمناظر الطبيعية” .. قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي 2024 النايل والعرب سات
تظل قناة ناشيونال جيوغرافيك من بين القنوات الوثائقية البارزة التي حققت نجاحًا استثنائيًا على مر السنوات، حيث تمتاز القناة ببرامجها الفريدة والمميزة، والتي حققت نسب مشاهدة عالية وقياسية، كما تركز البرامج على استكشاف عوالم الطبيعة والكشف عن أسرار الحياة البرية، مما جعلها محطة مفضلة لعشاق الوثائقيات، ولقد تأسست القناة في أواخر عام 1997 في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين قامت بنشر محتواها بلغات متعددة لتشمل جمهورًا أكبر.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
إليك تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على النايل سات والعرب سات.
على النايل سات
- التردد: 11226.
- معدل الاستقطاب: 30000.
- معدل الترميز: أفقي H.
- معامل التصحيح: 3/4.
على العرب سات
- التردد: 11804.
- معدل الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي هوت بيرد
- التردد: 11054.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي (Horizontal).
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
أهم البرامج الوثائقية التي يتم عرضها على القناة
تُعد برامج قناة ناشونال جيوغرافيك مصدرًا هامًا للمعلومات والترفيه على مدار الساعة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تتناول مواضيع فلكية، تاريخية، فيزيائية، وغيرها.
- مسجون في الغربة: برنامج واقعي يستعرض قصص المغتربين ويسلط الضوء على حياتهم في بيئات جديدة.
- أسرار مصر القديمة: يقدم نظرة على تاريخ مصر القديمة، مستعرضًا جوانب من حياة الفراعنة وكنوزهم.
- المستكشف: يتناول عادات وتقاليد شعوب مختلفة حول العالم، مما يسلط الضوء على التنوع الثقافي.
- البرية الجامحة: يقدم لمحة عن حياة الحيوانات في بيئتها الطبيعية.
- ألعاب العقل: برنامج يتناول التحديات العقلية والألغاز الفكرية.
- أنا مصور ناشونال جرافيك: يستكشف عالم التصوير الفوتوغرافي ورحلة المصورين في جمع المحتوى البصري.
- علم البسطاء: يقدم معلومات علمية بطريقة بسيطة وممتعة.
- استكشاف الصين: يأخذ المشاهدين في رحلة لاستكشاف جمال وتاريخ الصين.
- المناطق الخطرة: يستعرض المناطق الجغرافية التي تحمل تحديات ومخاطر فريدة.
- أسرار الأسود: برنامج يركز على القطط الكبيرة مثل الأسود، مكشوفًا أسرار حياتها وسلوكها.