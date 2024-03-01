“ 200 ريال عماني“ التسجيل في منفعة الأسرة سلطنة عمان 2024 spf.gov.om وشروط التسجيل

أطلق صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان عن منفعة الأسرة، والتي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة لمواطنيها وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنفعة وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط الحصول على منفعة الأسرة، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل فيها.

شروط الحصول على منفعة الأسرة في سلطنة عمان

قامت الجهات المعنية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك من أجل التقديم على المنفعة وهي:

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي وذلك من أجل الحصول على الدعم من خلاله.

تقديم كافة المستندات التي تثبت مدى استحقاق الأسرة للدعم.

يجب أن يكون المتقدم أو أحد أفراد اسرته عماني الجنسية.

يمكن للأرملة الغير عمانية الحصول على الدعم ولكن بشرط أن تكون مقيمة داخل السلطنة بشكل مستمر بعد وفاة زوجها.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة يساوي العدد الذي حدده صندوق الحماية الاجتماعية.

رابط التقديم على منفعة الأسرة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم على المنفعة:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق الحماية الاجتماعية داخل السلطنة. قم بالدخول على خانة منفعة الأسرة، وقم بملء استمارة التقديم بالمعلومات المطلوبة. يرجى إرسال جميع المستندات المطلوبة. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وسوف يتم التحقق من البيانات من قبل الجهات المسؤولة.

قيمة دعم منفعة الأسرة

يجب العلم أن قيمة الدعم تتوقف على حسب عدد الأسرة والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

عندما يكون عدد المتقدم واحد فقط يحصل على دعم قيمته 115.000 ريال.

عندما تتكون الأسرة من فردين يحصلوا على دعم قيمته 162.635 ريال.

في حالة تكوين الأسرة من ثلاث أفراد يحصلوا على دعم قيمته 199.186 ريال.