“متــــاح الآن“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 الأوراق وشروط التسجيل social.gov.tn

قامت الجهات المسؤولة في تونس عن إطلاق منحة تونس، وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه للأسر الفقيرة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار وبالتحديد مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط التسجيل في منحة تونس، وسوف نوضح لكم أيضا الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على الدعم.

التسجيل في منحة تونس

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم على المنحة:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. ثم قم بالدخول على خيار الخدمات، ومنها اختار منحة 300 دينار. يرجى ملء النموذج الخاص بالمنحة وقم بإرفاق المستندات المطلوبة. أخيرا انقر على إرسال الطلب.

الوثائق المطلوبة للتقديم على المنحة

يوجد مجموعة من الوثائق التي يجب تحضيرها عند التسجيل في منحة 300 دينار، وهي:

صورة من بطاقة التعريف الوطني.

صورة من شهادة ميلاد لجميع أفراد الأسرة.

نسخة من الشهادة العائلية.

تقديم ما يثبت سكن المتقدم.

شروط التقديم على منحة 300 دينار

قامت الجهات المسؤولة بتحديد لائحة من الشروط اللازم توافرها عند التقديم على المنحة وهي: