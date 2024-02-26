السبب الحقيقي وراء قفز حبيبة الشماع من سيارة اوبر …. القصة كاملة

قفز حبيبة الشماع من سيارة اوبر، تصدر هذا الحادث محركات البحث خلال الساعات الأخيرة والتي تفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، التي ركبت سيارة اوبر من مدينتي لتنتقل إلى مصر الجديدة وكان هذا في تمام الساعة الـ 06:50 مساءً ، وخلال تواجدها في السيارة قامت والدتها بالإتصال عليها إلا أنها لم تتمكن من سماع صوتها جيداً بسبب علو صوت الكاسيت في السيارة، وأكدت والدة حبيبة أنها سمعت السائق وهو يتشاجر في التليفون.

السبب الحقيقي وراء قفز حبيبة الشماع من سيارة اوبر

فطلبت حبيبة من السائق أن يخفض صوت الكاسيت إلا أنه رفض أن يوطي صوت الكاسيت، وهنا بدأت والدتها أن تقلق بسبب نبرة صوت السائق وطريقة كلامه، ثم قامت حبيبة بإنهاء المكالمة مع والدتها، وفي نفس الوقت كانوا أصدقاء حبيبة في انتظارها وبدأوا في الاتصال عليها حتى يتأكدوا منن مكانها ، إلا أن شخص ما قام بالرد عليهم وأكد لهم أن صاحبة الموبايل قفزت من السيارة ظلت تنقلب إلى أن ارتطمت في الحاجز الأسمنتي الموجود على طريق السويس، مما تسبب لها نزيف داخلي بالمخ وكسور.

قفز حبيبة الشماع من سيارة اوبر

كما أكد الشاهد أنه سأل “حبيبة” عن سبب قفزها من سيارة اوبر قالت له “السواق كان عاوز يخطفني، وانا نطيت من العربية ” وفي هذه اللحظة أسرع السائق وترك حبيبة ملقاة على الارض كما أنه أنهى الرحلة وأغلق هاتفه.

وعن حوار والدة حبيبة مع الإعلامية “ريهام سعيد” على قناة هي الفضائية أكدت أن ابنتها تعرضت للخطف ككا جعلها تلقي بنفسها من السيارة بهذه الطريقة، على الرغم من أن حبيبة تخاف على نفسها إلا أنها تؤكد أنه أكيد “خوفها”.

بيان وزارة الداخلية على حادث حبيبة النجار

كما ألقت الأجهزة الأمنية عن سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف الفتاة وما تسبب لها من نزيف داخلي وكسور وتم نقلها إلى المستشفى، وأصدرت وزارة الداخلية بيان رسمي على الصفحة الرسمية لها على الانترنت أنه تم القبض على السائق واتضح أة له معلومات جنائية”سوابق” وتم التحقيق معه مؤكدا أنه قام برش معطر للجو في السيارة إلا أن حبيبة اعتقدت أنه مخدر فقامت على الفور بالقفز من السيارة وهرب السائق خوفاً من أن يدخل في أي مشاكل أو مساءلة قانونية، وتم حبس السائق اربعة أيام على ذمة التحقيقات.