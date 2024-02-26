نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 جميع الفروع كُـل المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com

نتائج السادس المهني التمهيدي 2024، بالتزامن مع كثرة البحث من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في عموم المحافظات العراقية حول نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 لجميع الفروع فأعلنت وازرة التربية العراقية عن النتائج منذ دقائق قليلة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث انتهت كافة كنترولات التصحيح من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلبة وبعد ذلك تم اعتماد النتائج ورفعها عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا.

نتائج السادس المهني التمهيدي 2024

حددت وزارة التربية العراقية خطوات الاستعلام والاستخراج لـ نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 عموم المحافظات ولكافة الأقسام، حيث تأتي هذه الخطوات على النحو التالي:-

الخطوة الأولى: يتجه الطالب أو ولي أمره إلى موقع نتائجنا .

. الخطوة الثانية: يختار نتائج الامتحانات 2024.

الخطوة الثالثة: ثم يختار الطالب نتائج السادس المهني.

الخطوة الرابعة: يتم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة الخامسة: النقر على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانب كل محافظة.

الخطوة السادسة: يتم تحميل كشوفات النتائج PDF يتم استخراج نتيجة الطالب من خلال هذه الكشوفات.

نتائجنا استخراج نتائج سادس مهني تمهيدي 2024

قامت وزارة التربية العراقية بإعلان نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 لجميع الفروع من (التمريض – الفرع الصناعي – الفرع الزراعي – فرع الفنون التطبيقية – الفرع التجاري – فرع الحاسوب وتقنية المعلومات) وذلك لجميع المحافظات العراقية (بغداد – الآنبار – الرصافة – المثنى – النجف – القادسية – واسط – بابل – نينوى – صلاح الدين – كربلاء – السليمانية – كركوك، وغيرها جميع المحافظات)، ويمكن للجميع الآن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة باستخدام اسم الطالب أو الرقم الامتحاني الخاص به وكل ذلك من خلال موقع نتائجنا بكل سهولة.