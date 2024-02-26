“غنوا للناجح وهيصوا له” .. إليك رابط الاستعلام عن نتائج السادس المهني التمهيدي في محافظات العراق 2024

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق من قبل وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم المحلية، وقد تم نشر النتائج لكلا الفرعين الأدبي والعلمي للدور التمهيدي لعام 2024، بعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق بصورة مباشرة بعد الانتهاء من الامتحان، ويتم ذلك عبر المواقع الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة مثل موقع ” نتائجنا”.

نتيجة السادس الإعدادي التمهيدي المهني

تم بشكل رسمي الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي التمهيدي 2024 في مختلف محافظات العراق، حيث يواصل الطلاب والطالبات جهودهم للبحث عن نتائجهم، ويمكن للجميع الوصول إلى هذه النتائج بسهولة عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة.

الاستعلام عن النتيجة من خلال وزارة التعليم

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار تبويب “نتائج الامتحانات” على الصفحة الرئيسية للموقع.

اضغط على كلمة “نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2024”.

إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب.

الضغط على زر “استعلام”.

الاستعلام من خلال موقع نتائجنا

للوصول إلى نتائج الصف السادس المهني التمهيدي في العراق لعام 2024، يُمكن اتباع الخطوات التالية، حيث باستخدام هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الامتحانات بكل سهولة وفحصها من خلال الإنترنت.