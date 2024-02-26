بعد رحلة صراع مع المرض وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر 67 عاماً

فقدت الساحة الفنية اللبنانية واحداً من ألمع نجومها، الممثل القدير فادي إبراهيم، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ67 عاماً، يعد رحيله خسارة كبيرة للفن والثقافة في لبنان والعالم العربي، حيث ترك إرثاً فنياً ثرياً بالأدوار المتميزة والأعمال الخالدة التي أثرت الشاشة الصغيرة والكبيرة، تعرف معنا على تفاصيل وفاة الممثل فادي إبراهيم وأهم أعماله.

وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر 67 عامًا

انتقل إلى رحمة الله تعالى فادي إبراهيم في صباح يوم الإثنين الموافق لـ 26 فبراير لعام 2024، عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، إثر تعرضه لمضاعفات خطيرة ناتجة عن مرض السكري الذي كان يصارعه في الآونة الأخيرة، حيث تسببت هذه المضاعفات في بتر قدمه وأثرت سلباً على وظائف الكلى مما أدى إلى وفاة الممثل فادي إبراهيم.

من هو فادي إبراهيم؟

يحتل الممثل اللبناني فادي إبراهيم مكانة مرموقة في قلب الدراما اللبنانية، بدأ مسيرته الفنية من خلال مشاركته في نشاطات مسرحية واسكتشات ضمن فرقة الكشافة بالمدرسة، وفي عام 1979، انضم إلى فرقة ناصر مخول الفولكلورية، حيث أسهم في عدة أعمال فنية مثل “شانسونييه” و”الخير لقدام” لوليد خاطر، وكذلك في مسرحية للأطفال بعنوان “حكاية ستي ام فؤاد”.

كانت نقطة تحول في مسيرته عندما رشحه الممثل إيلي صنيفر لأداء دور جيمي جاك الأمريكي في مسلسل “الوحش”، مما مهد له الطريق للعمل مع الكاتب مروان نجار في “حكاية كل بيت”، ولكن القفزة النوعية في مشواره الفني كانت من خلال دور البطولة في مسلسل “وأمطرت ذات صيف” عام 1982.

تلت ذلك شهرة واسعة بعد مشاركته في مسلسل “العاصفة تهب مرتين” بدور نادر صباغ، واستمرت أعماله الناجحة في التلفزيون والمسرح والسينما، بما في ذلك المشاركة في أعمال عربية مشتركة بين عامي 1980 و1986، إلى جانب التمثيل، عمل فادي إبراهيم أيضاً كمترجم للأفلام الوثائقية لصالح تلفزيون لبنان.