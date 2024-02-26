“بشرى سارة” الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024 وموعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 15%

الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024، زاد البحث بشكل كبير جداً من جانب المستفيدين من معاش تكافل وكرامة حول الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك حيث كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن زيادة جديدة لأصحاب تلك المعاشات 15% تطبق بداية من الشهر المقبل ولذلك فيسعى الجميع إلى معرفة ما إن كان الصرف بالزيادة سيكون قبل رمضان أم لا؟، ونوضح لكم من خلال السطور القادمة كل ما تريد معرفته عن الزيادة والاستعلام عن المعاش.

الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024

تتيح وزارة التضامن الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024 بشكل إلكتروني عبر الإنترنت وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح لكم بالتفصيل كافة الخطوات اللازمة للاستعلام، وهي تتمثل في الآتي:-

أولًا: زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانيًا: اختيار خدمة “إستعلم عن نتيجتك.

أو الدخول من هنا مباشرة.

مباشرة. ثالثًا: إدخال الرقم القومي لصاحب الكارت بشكل صحيح في المكان المخصص.

رابعًا: الضغط على استعلام.

وفي حال رغبة صاحب الكارت في تقديم أي شكاوى بشأن المعاش فمن خلال نفس الخطوات أيضاً يمكن التقديم ولكن يتم الضغط على تسجيل شكوى بدلًا من الاستعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 15%

يتساءل الكثير من الأشخاص أصحاب معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاش بالزيادة الجديدة المقررة من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقدر بنحو 15% والتي تكون بتكلفة 5.5 مليار جنية لنحو 5.2 مليون أسرة، حيث من المقرر ان يتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة بداية من يوم الخامس عشر 15 من شهر مارس المقبل 2024 وذلك لجميع المستفيدين.