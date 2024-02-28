هام و عاجل.. تحديد جدول موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر وفقا لتصريحات وزارة التربية الوطنية education.gov.dz

يبحث الكثير من الطلاب والمواطنين بصفة عامة عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر والتي تعد من أهم الفترات التي ينتظرها الجزائريون بمشاعر يملؤها الشغف و الحماس، وتأتي هذه العطلة عادةً في شهر مارس أو شهر أبريل، وتتميز بأنها فترة للراحة والاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة والأنشطة المتنوعة، ولذلك فسوف نوضح لكم في هذا المقال موعد عطلة الربيع في الجزائر وآخر التصريحات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية فيما يخص تلك الإجازة.

موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر

موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر من المقرر أن تبدأ في الواحد والعشرين من شهر مارس القادم، وتستمر حتى الرابع من شهر أبريل لعامنا الحالي، كما أعلنت الوزارة أن هذه الإجازة رسمية لمختلف القطاعات الحكومية، والقطاعات الخاصة والمؤسسات التعليمية، حيث أن بداية الاختبارات الدراسة سوف تبدأ في الخامس من شهر مارس القادم، وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر؛ ومن المقرر أن الإجازة الصيفية ستبدأ بعد الإنتهاء من العام الدراسي في الرابع من شهر يوليو حتى بداية السنة الدراسية الجديدة.

مواعيد العطل الرسمية الفصلية

منحت الوزارة اربع إجازات لقطاع التعليم وتتمثل كالآتي:

تبدأ الإجازة الخريفية في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر، وتستمر حتى اليوم السابع من شهر نوفمبر.

كما صرحت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم أن موعد الإجازة الشتوية تبدأ من الواحد والعشرين من شهر ديسمبر وتنتهي تلك الإجازة في اليوم السادس من شهر يناير.

كما أن العاملين في القطاع التعليمي منحو إجازة الربيع في الواحد والعشرين حتى السابع من شهر أبريل.

أما بالنسبة للإجازة الصيفية فتبدأ بعد الإنتهاء من العام الدراسي في الرابع من شهر يوليو حتى بداية السنة الدراسية الجديدة.

أهمية منح العطلات إلى الطلاب

العطلات الدراسية من أهم الفترات التي يمر بها الطلاب خلال العام الدراسي، حيث تجدد هذه العطلات نشاط الطلاب وتمنحهم الراحة، كما تجعلهم يمارسوا هوايتهم وتنمي المواهب والأفكار لديهم، كما أيضًا العطلات تجعل الطلاب قادرين على أن يتواصلوا مع الآخرين، وقد تزيد أيضًا حماس الطلاب من أجل العودة إلى الدراسة مرة أخرى، لذلك تهتم وزارة التربية بالعطلات التي تقوم بمنحها إلى الطلاب.

موعد العطل الرسمية في الجزائر للعام 2024

بجانب الإجازات الرسمية السابقة هناك عدد من الإجازات أيضًا، والتي تتمثل في الآتي: