انهيار تام في السوق السوداء.. أسعار  الدولار تخرج عن السيطرة وضربة مدوية لتجار العملة.. السعر في البنوك

انهارت أسعار الدولار في السوق السوداء مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، فضلاً عن أن الإنخفاض جاء عقب عقد صفقة رأس الحكمة التي استقبلت مصر على إثرها مليارات الدولارات للخزانة المصرية، هذا وأن سعر الدولار وصل لـ 42 جنيه إلى 45 جنيه داخل السوق الموازية.

أسعار الدولار في البنوك

جاءت أسعار الدولار في البنوك الحكومية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار في البنك المركزي البيع إلى 30.96 جنيه، بينما الشراء 30.83 جنيه.

البنك الأهلي بلغ 30.85 جنيه بيع وشراء 30.75 جنيه شراء.

إضافة إلى أن بنك مصر سجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

إضافة إلى أن بنك اسكندرية وصل سعر الدولار للبيع 30.95 جنيه، بينما الشراء نحو 30.85 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

وعن سعر الدولار في البنوك الخاصة العاملة بمصر، فإنها جاءت على النحو التالي:-