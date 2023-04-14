يعد تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة من الترددات الأساسية للقنوات الرياضية في العالم العربي، ولاقت اهتماماً كبيراً من قِبَل محبي كرة القدم خلال فترة المُبَارَيَاتِ الخَامِسَة، وعلاوةً على ذلك فإنها تتميّز بجودة عالية لبثها مع إنها ليست مشفّرة، مما جذّب عدد كثير من المشاهدين، نقدم لكم تردد قناة الكأس القطرية Alkass HD المفتوحة 1 و 2 و 3 الجديد 2023 على عرب سات ونايل سات ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة الكأس القطرية Alkass HD المفتوحة 1 و 2 و 3 الجديد 2023 على عرب سات ونايل سات

تُعَدّ هذه القناة من أحسن الفضائيات المشتغلة ببثّ مباريات رياضية خاصّة بكرة قدم، حيث تبرز بأفضل جودة، وحرصا على ذلك قمنا بتوفير تردّد قناة الكأس القطرية المفتوحة في الخطوات التالية.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2023 علي نايل سات

تأسست مؤسسة قبل فترة زمنية طويلة تتجاوز 15 عامًا، وخلال هذه الفترة تميزت بأنها الرائدة في نشر البرامج الرياضية في منطقة الوطن العربي.، تم تعديل التردد الخاص بالقناة لضمان مشاهدة أكثر جودة، وتحسين إشارة البث عبر تدعيمها بتردد قوي، وجاء إعلان ذلك عبر صفحات إدارتها الرسمية.

القمر الصناعي نايل سات.

جودة HD.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

التردد 11919.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2023 علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

معدل الترميز:- 27500

الاستقطاب:- أفقي.

التردد:- 11919.

برامج قناة الكأس القطرية المفتوحة

تعرض قنوات الكأس القطرية مجموعة واسعة من البرامج الرياضية التي تتميز بالمحتوى المميز، وفيما يلي أهم تلك البرامج في نقاط مختصرة

برنامج حصاد الأسبوع لمهدي الراضي.

برنامج ضيفنا.

برنامج 90 دقيقة للإعلامي فالح الشهري.

برنامج المجلس.

برنامج sport.net.

برنامج الحكم يقدمه الإعلامي بدر بلال.

برنامج جرائد.

طريقة ضبط قناة الكأس القطرية علي جهاز الاستقبال