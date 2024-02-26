“الناجح يرفع إيده” .. رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس التمهيدي المهني في كافة محافظات دولة العراق 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم المحلية، وقد تم نشر النتائج لكلا الفرعين الأدبي والعلمي للدور التمهيدي لعام 2024، بعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق مباشرة بعد الانتهاء من الامتحان، ويمكن الوصول إلى هذه النتائج بسهولة عبر المواقع الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة، وبذلك أصبحت نتائج الصف السادس الإعدادي التمهيدي المهني 2024 في جميع محافظات العراق، حيث يواصل الطلاب والطالبات جهودهم للبحث عن نتائجهم، ويمكن للجميع الوصول إلى هذه النتائج بسهولة عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة.

نتيجة الصف السادس من موقع الوزارة العراقية

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار تبويب “نتائج الامتحانات” على الصفحة الرئيسية للموقع.

اضغط على كلمة “نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2024”.

إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب.

الضغط على زر “استعلام”.

النتيجة من خلال موقع نتائجنا

للوصول إلى نتائج الصف السادس المهني التمهيدي في العراق لعام 2024، باستخدام هذه الخطوات التالية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الامتحانات بسهولة من خلال شبكات النت دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة ومعرفة النتيجة.