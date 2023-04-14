اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، الآن يمكنك بسهولة الاستعلام عن الآن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة PDF من موقع وزارة العمل العراقية، حيث تزايد البحث مؤخرا عن اسماء المشمولين بالرعاية ممن سيحصلوا على الدعم المقرر خلال ساعات، والذي سيتم صرفه للمستحقين قبل حلول عيد الفطر، وسنوضح لكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة عبر موقع وزارة العمل العراقية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على شبكة الإنترنت، حيث قد بدء العد التنازلي واقترب موعد الصرف ولكن لم يتم تحديده بشكل رسمي، وحاليا تباشر الوزارة فحص كافة الطلبات التي قدمت من قبل المواطنين، ليتم اختيار الأسر والأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الدعم والاستحقاق، والآن مع خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية اونلاين:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.

اضغط على أيقونة الدخول إلى منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على تحميل كشوف اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة.

ادخل البيانات المطلوبة لاستكمال اجراءات الاستعلام.

سيظهر لك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكنك تحميل كشوف المشمولين PDF على جهازك.

اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023

من المقرر أن تعلن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة قبل ساعات من قدوم عيد الفطر المقرر له يوم 21 من ابريل الجاري، بشرط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، وسيتم صرف الدعم بشكل اقساط ودفعات.