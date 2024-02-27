حـ 24.. شاهد الان مسلسل المتوحش الحلقة 24 Yabani عبر تردد قناة الفجر الجزائرية بجودة HD

يعتبر المسلسل التركي مسلسل المتوحش الحلقة 24 من أهم المسلسلات الشبابية المعروضة في تركيا في الوقت الراهن حيث يعتبر مسلسل المتوحش من اكثر المسلسلات الرائجة في تركيا والوطن العربي يبحث عنها محبو الدراما التركية باستمرار ففضلًا عن شهرة المسلسل في بلده فإن نسبة المشاهدات للمسلسل خارج البلد وفي كافة أرجاء الوطن العربي تفوق الطبيعي ولهذا وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول احداث المسلسل التركي الشهير.

مسلسل المتوحش الحلقة 24

تعتبر الدراما التركية من أكثر الأعمال الدرامية شهرة ونسب مشاهدة ويعتبر مسلسل المتوحش الحلقة 24 من اهم المسلسلات الرائجة في تركيا في الوقت الراهن وأهم المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور باستمرار خاصة مع اشتعال الحلقات وزيادة الأحداث إثارة ومن اهم القنوات الناقلة للمسلسل التركي مايلي:

يعرض المسلسل التركي على شبكة قنوات فوكس تي في التركية بشكل أسبوعي وفي مساء كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة ال 7 مساءً بتوقيت إسطنبول

يعرض المسلسل التركي في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 8 مساءً بجودة HD ودون انقطاع أو تشويش وبشكل مجاني

يعرض المسلسل التركي حلقاته على منصة قصة عشق

يعرض المسلسل حلقاته ايضا على منصة Dailymotion بجودة HD

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

تردد قناة فوكس تي في التركية

التردد :11304

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب افقي

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معدل الترميز 27500

الجودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد 12304

القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب افقي

معامل تصحيح الخطا ¾

معدل الترميز 27500

الجودة HD

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