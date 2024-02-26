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“ظهرت LINK HERE”اسماء نقل النفوس في العراق الوجبة 131 والاخيرة مديرية شؤون الأحوال المدنية العراق

Fatmaمنذ 4 ساعات
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بدأت وزارة الداخلية العراقية في رفع كشوفات أسماء نفوس لوجبة 2024، مما يتيح للمواطنين فرصة الاطلاع والتحقق من أسماء نقل النفوس من خلال هذا المقال، سنستعرض الخطوات اللازمة للاستعلام والتحقق من كشوفات اسماء نقل النفوس في العراق 2024 دعونا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك بشكل فعال وسهل.

اسماء نقل النفوس في العراق

تعتبر اسماء نقل النفوس في العراق من بين القضايا الحيوية في الوقت الحاضر، حيث تم إطلاق الوجبة الجديدة رقم 131 لنقل النفوس. يمكن للمواطنين الآن الاطلاع على أسماء الوجبة الجديدة لنقل النفوس لعام 2024 لجميع محافظات العراق بسهولة عبر البوابة الإلكترونية. يجب على الراغبين في الاطلاع على هذه الأسماء الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية أو حكومة المواطن الإلكترونية. دليل خطوات الاستعلام متوفر على البوابة لضمان سهولة عملية الحصول على هذه البيانات الحيوية.

خطوات التقديم في خدمة نقل النفوس 2024

ها هي خطوات التقديم لنقل النفوس في العراق 2024 مع شروط التقديم والأوراق المطلوبة:

  1. الدخول على بوابة حكومة المواطن الإلكترونية.
  2. النقر على خانة تقديم الطلب.
  3. ملء الاستمارة الإلكترونية بدقة.
  4. إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.
  5. النقر على خانة إرسال الطلب.

نصائح هامة:

  • قم بزيارة بوابة حكومة المواطن الإلكترونية وادخل جميع البيانات المطلوبة بعناية.
  • اضغط على أيقونة الاستعلام لتقديم الطلب.

شروط التقديم في خدمة نقل النفوس 2024

بناءً على البيانات الإلكترونية، يُعتبر التقديم في خدمة نقل النفوس 2024 في العراق أمراً حيوياً ومهماً. لذا، إليك قائمة تشرح شروط التقديم في هذه الخدمة:

  1. صورة من البطاقة التموينية:
    • يجب تقديم صورة واضحة ومقروءة من البطاقة التموينية للشخص المتقدم.
  2. صورة من البطاقة السكنية:
    • يتطلب التقديم إرفاق صورة شخصية من بطاقة السكن، توضح المعلومات بشكل صحيح ودقيق.
  3. نسخة من البطاقة الوطنية:
    • على المتقدم أن يحضر نسخة مصدقة من بطاقته الوطنية، تُثبت هويته وجنسيته العراقية.
  4. صورة من البطاقة الإنتخابية:
    • يُشترط إضافة صورة واضحة من بطاقة الإنتخابية، والتي تُعتبر جزءاً أساسياً من وثائق التقديم.
  5. نسخة من الأحوال المدنية:
    • كذلك، يجب تقديم نسخة من الأحوال المدنية للمواطن المتقدم، تُثبت بياناته الشخصية بدقة.
  6. الجنسية العراقية:
    • يتوجب على المتقدم أن يكون من حملة الجنسية العراقية، وعدم ترك البلد طوال فترة نقل النفوس.

باختصار، يجب على المتقدمين لخدمة نقل النفوس 2024 في العراق، تقديم مجموعة محددة من المستندات والوثائق الرسمية لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح. يرجى الانتباه لجميع الشروط المذكورة أعلاه لضمان تقديم طلبك بشكل صحيح وسلس.

الأوراق المطلوبة في خدمة نقل النفوس 2024

  • نسخة من البطاقة التموينية.
  • صورة من البطاقة السكنية للمتقدم.
  • بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمواطن العراقي.
  • البطاقة الانتخابية الخاصة بالمواطن العراقي المتقدم.

للحصول على معلومات إضافية أو الاستعلام عن أسماء النقل وشروط التقديم، يمكنك الاتصال بوزارة الداخلية العراقية أو مكتب الهجرة المحلي لإرشادك بشكل صحيح.

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Fatmaمنذ 4 ساعات
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