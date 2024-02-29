“المصريين طايرين من الفرحة“ خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد صرف معاش شهر مارس 2024 بالزيادة 15%

أطلقت الحكومة الجزائرية معاش تكافل وكرامة وذلك منذ انتشار فيروس كورونا، وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه للأسر المعوزة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتوفير حياة كريمة لهم، انتشرت الكثير من الأخبار حول زيادة المعاش، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم زيادة المعاش بنسبة تصل حتى 15٪ وذلك بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوف يتم صرف المعاش بالزيادة المحددة بداية من شهر مارس 2024.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل الإستعلام عن كل ما يخص معاش تكافل وكرامة والتي تكون كالتالي:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي. ثم قم بالدخول على خانة الاستعلام عن نتيجتك. يتطلب إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم. بمجرد الضغط على زر استعلام سوف تظهر النتيجة الخاصة بك.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

قامت الجهات المعنية بوضع لائحة من الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:

يجب أن يكون المتقدم أو أي فرد من أفراد الأسرة ليس لديه معاش تأميني أو مساعدات شهرية ثابتة.

يرجى تقديم جميع الأوراق التي تثبت مدى استحقاق المتقدم للمعاش والتي تتمثل في: نسخة من شهادة ميلاد لجميع أفراد الأسرة، وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج أو وثيقة تثبت سجن الزوج، وصل كهرباء، وثيقة تثبت الإعاقة في حالة إذا كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عدم امتلاك المتقدم أو أفراد أسرته لأجر تأميني يتعدى الـ 400 جنيه.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة سواء عقارات أو سيارة أو محلات تجارية أو قطعة أرض.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وفقا لما صرحت عنه الوزارة أنه يتم صرف المعاش يوم 15 من كل شهر ميلادي، كما أكدت أن ذلك الميعاد ثابت ولا يتم تغير إلا إذا كان يقابل اليوم إجازة رسمية.