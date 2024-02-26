كم باقي على رمضان 2024 العد التنازلي وفوائد صيامه

لم يتبقى سوى أيام قلائل على استقبال أعظم 30 يوم في العام الهجري، ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة كم باقي على رمضان 2024، حيث إن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، وفيه يمتنع المسلمون عن تناول الطعام والشراب والشهوات من الفجر وحتى غروب الشمس، ويتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان بعد مغرب يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وعليه يتم تحديد غرة شهر رمضان المبارك، ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كم باقي على رمضان 2024 وفوائد الصيام.

كم باقي على رمضان 2024

فقط 14 يوم ونستقبل شهر الصوم، شهر الخير والبركة، “شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان”وفقًا للتوقعات الفلكية يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الإثنين الموافق 11/3/2024، ويعد شهر رمضان الشهر التاسع من أشهر السنة الهجرية يسبقه شهر شعبان ويليه شهر شوال.

وفقًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين يومًا”، وشهر رمضان ذو مكانة خاصة عند المسلمين، حيث بدأ نزول القرآن في هذا الشهر الفضيل، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي يستجاب فيها الدعوات والطاعات، والصيام له العديد من الآثار الإيجابية على صحة الصائم عند إتباع نظام غذائي سليم.

فوائد صيام شهر رمضان المبارك

بعد أن عرفنا كم باقي على رمضان 2024 نوضح لكم فوائد الصيام، فالصيام له فوائد عديدة ومن أهم فوائده ما يلي ذكره:

تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

ضبط مستوى ضغط الدم الطبيعي.

ضبط مستويات نسبة السكر في الدم.

تقليل مستوى الدهون الثلاثية.

محاربة الالتهابات وأمراض السرطان.

تقليل التوتر والقلق.

تقليل الوزن الزائد.

تعزيز مستويات الصفائح الدموية.

تعزيز عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء.

ما الفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية؟

الفرق بين “السنة الهجرية والسنة الميلادية” يتراوح بين 10 و12 يوم، وبالتالي “شهر رمضان” كل سنة ميلادية يتقدم 11 يوم، أي أنه يتقدم شهر كل 3 سنوات ميلادية؛ لذا يختلف موعد “شهر رمضان المبارك” كل عام، وينتقل بين “فصول السنة الأربعة”.