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“قدم هُنـــا douane.gov.dz“ رابط استمارة مسابقة الجمارك للتوظيف 2024 في الجزائر المديرية العامة للجمارك
مسابقة الجمارك للتوظيف 2024
أعلنت المديرية العامة للجمارك بفتح باب التسجيل في وظائف الجمارك، وذلك من أجل تقليل نسب البطالة ومساعدة المواطنين في إيجاد فرص عمل ومساعدتهم على الارتقاء المستوى المعيشي الخاص بهم، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف 2024، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة للتقديم.
خطوات التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف 2024
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم على مسابقة الجمارك، والتي تكون كالتالي:
- أولا يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجمارك بالجزائر.
- ثم قم بالدخول على خانة التسجيل في المسابقة.
- يجب على المتقدم ملء النموذج الخاص بالمسابقة.
- قم بدفع الرسوم المحددة من قبل الجهات المسؤولة.
- ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب، وقم بطباعة نموذج تقديم الطلب وقم بالاحتفاظ به.
الوثائق المطلوبة للتقديم على المسابقة
يوجد مجموعة من الوثائق التي يجب تحضيرها عند التقديم على المسابقة والتي تتمثل في:
- شهادة التخرج والتي يجب أن تكون معتمدة من قبل الجامعات الجزائرية.
- تقديم ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية.
- يرجى تقديم نموذج خطي ويجب أن يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.
- تقديم وصل يثبت تسديد الرسوم المطلوبة.
- شهادات الخبرة إن وجد.
- يجب أن يكون المتقدم ليس لديه أي أحكام جنائية وتقديم وثيقة تثبت ذلك، ويجب أن تكون موثقة من قبل المحاكم القضائية.
- عدد 2 صورة شمسية.
- شهادة طبية تثبت قدرة المتقدم على العمل.
- يرجى وضع جميع الوثائق داخل ملف وتقديمها، ويجب العلم أنه لن يتم قبول أي ملفات غير كاملة.