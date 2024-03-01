“قدم هُنـــا douane.gov.dz“ رابط استمارة مسابقة الجمارك للتوظيف 2024 في الجزائر المديرية العامة للجمارك

أعلنت المديرية العامة للجمارك بفتح باب التسجيل في وظائف الجمارك، وذلك من أجل تقليل نسب البطالة ومساعدة المواطنين في إيجاد فرص عمل ومساعدتهم على الارتقاء المستوى المعيشي الخاص بهم، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف 2024، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة للتقديم.

خطوات التقديم على مسابقة الجمارك للتوظيف 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم على مسابقة الجمارك، والتي تكون كالتالي:

أولا يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجمارك بالجزائر. ثم قم بالدخول على خانة التسجيل في المسابقة. يجب على المتقدم ملء النموذج الخاص بالمسابقة. قم بدفع الرسوم المحددة من قبل الجهات المسؤولة. ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب، وقم بطباعة نموذج تقديم الطلب وقم بالاحتفاظ به.

الوثائق المطلوبة للتقديم على المسابقة

يوجد مجموعة من الوثائق التي يجب تحضيرها عند التقديم على المسابقة والتي تتمثل في:

شهادة التخرج والتي يجب أن تكون معتمدة من قبل الجامعات الجزائرية.

تقديم ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية.